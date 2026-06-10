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Нов срив при промишленото производство в България

10 юни 2026, 15:15 часа 796 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нов срив при промишленото производство в България

Индексът на промишленото производство в България през април 2026 г. отново се срина, като намалява с 4,6 на сто спрямо предходния месец. Това показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Показателят се срива и на година база - в сравнение с април 2025 г. също е регистрирано понижение с 4,1 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

През март промишленото производство нарасна с 5,8 на сто на месечна база и с 4,8 на сто на годишна, докато през февруари 2026 г. индексът беляза ръст от 0,9 на сто спрямо предходния месец, а на годишна база беше регистрирано намаление с 8,1 на сто.

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На месечна база

През април 2026 г. спрямо март 2026 г. намаление се наблюдава в добивната промишленост - с 9,4 на сто, в преработващата промишленост - с 3,4 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,3 на сто. По-съществен спад в преработващата промишленост е регистриран при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 19,9 на сто, и при производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 16,4 на сто.

Увеличение е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 12,5 на сто, при производството на облекло - с 8,9 на сто, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 8,5 на сто. 

На годишна база 

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, се наблюдава в добивната промишленост - с 33,8 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13,9 на сто, и в преработващата промишленост - с 0,1 на сто. В преработващата промишленост значителен спад спрямо април 2025 г. е регистриран при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 32 на сто, и при производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 25,6 на сто.

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Ръст е отчетен при производството на лекарствени вещества и продукти - с 20,6 на сто, и при производството на електрически съоръжения - с 8,9 на сто.

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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