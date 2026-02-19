Ливанска телевизия свърза "Петрохан" с Израел и убийството на лидера на "Хизбула". Смущаващ детайл за една от жертвите (ВИДЕО)

Ливанската телевизия Al Mashhad публикува кадри от случая „Петрохан“ в свой репортаж за ливанец, който издал на Израел координатите на лидера на шиитската групировка „Хизбула“ Хасан Насрала, а след убийството пътувал до България, за да получи пари от израелското разузнаване Мосад. Странната – на пръв поглед – връзка се вижда за около три секунди в медийния материал – там е добавен отрязък от момента, в който Ивайло Калушев се сбогува пред хижа „Петрохан“ с Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, открити мъртви в началото на февруари.

Впоследствие самият Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев бяха намерени мъртви в кемпер в подножието на връх Околчица. Основната версия на разследващите, обявена на 18 февруари, е за тройно самоубийство в хижата и за убийства и последвало самоубийство в кемпера: С нови записи и конкретика: МВР разкри официалната версия за "Петрохан" и "Околчица" (ВИДЕО).

Каква обаче е връзката между случая с ливанеца и убийството на Насрала, от една страна, и кървавия инцидент, който шокира България, от друга? Това остава „загадка“, каза пред Actualno.com Мохамед Халаф – журналист, преподавател и познавач на Близкия изток. Именно той сигнализира за репортажа на Al Mashhad, изпратен му от негов приятел в Ливан. Халаф е получил кратка версия на материала, пригодена за TikTok (телевизията е много активна в тази социална платформа), и от 46-а до 49-а секунда там той забелязва кадрите от „Петрохан“.

Още: МВР и прокуратурата крият пълната истина за "Петрохан": Очевидните пропуски един след друг

Вижте видеото, публикувано от Faktor.bg, ТУК.

„Нямам никаква информация. Учудващо е, че те говорят за убийството на Хасан Насрала, за един човек, който работи с Мосад, и са му казали да дойде в България да вземе хонорар от мъж на име Мартин. В този репортаж слагат кадри от „Петрохан“. Не знам как да го тълкувам. Дали нямат други кадри от България – това е абсурд. Защо точно това е избрано? Каква е връзката между двете убийства? Въпроси, които нямат отговори все още“, каза пред медията ни Мохамед Халаф.

Ливанец идва в България след убийството на Хасан Насрала: пари и още нещо

В репортажа на ливанската телевизия се споменава гражданин на Ливан, чието име не е назовано. Той е сочен като човека, дал информация на израелските служби къде се крие лидерът на подкрепяната от Иран местна групировка „Хизбула“ – една от няколкото прокси сили на Техеран в Близкия изток. Хасан Насрала беше ликвидиран при израелски удар на 27 септември 2024 г. в централата на „Хизбула“ в предградие на Бейрут: ЦАХАЛ официално обяви, че Хасан Насрала е ликвидиран.

Al Mashhad съобщава, че въпросният ливанец е получил апаратура от Мосад, с която да установи точната локация на Насрала. След това в репортажа се посочва, че мъжът е пристигнал в България, за да получи хонорар от 4000 долара. Споменава се, че средствата трябвало да вземе от лице на име Мартин. И тогава в репортажа изникват кадрите от случая „Петрохан“.

Така в сложната плетеница от събития, свързана с трагедията, се добавят нови въпроси, на които се търси отговор: кой е Мартин, защо получаването на сумата е станало у нас, има ли връзка между случая „Петрохан-Околчица“ и убийството на Насрала, каква съпричастност има в случая групата на Ивайло Калушев към случилото се в Ливан и Израел?

Припомняме, че България се оказа в епицентъра на сагата с взривените пейджъри на бойци от „Хизбула“, при която имаше хиляди жертви и ранени: Българската следа за пейджърите за "Хизбула": Адрес със стотици фирми (СНИМКИ).

Странен детайл в движението на Николай Златков

Междувременно разследващата медия BIRD.bg публикува във Facebook смущаващ според нея детайл, за който казва, че е посочен от неѝн читател - във връзка с публикуваните записи по случая "Петрохан". Описанието: На предоставените от МВР кадри от камерата на паркинга на хижа "Петрохан" се вижда следното:

Николай Златков отпътува за София на 01.02.2026, около 07:12 ч., със сребрист пикап.

Същият автомобил се връща в хижата около 13:54 ч. Не се вижда кой слиза от него, но се вижда, че паркира на заден ход към гаража и след това оттам идват трима души и куче.

Междувременно кемперът с Ивайло Калушев и Александър Макулев отпътува в 10:16 ч. след сбогуването, като Николай Златков не се качва на кемпера.

Още: Изрязана част от новите видеозаписи за хижа "Петрохан": Нови думи и допълнителен глас (ВИДЕО)

Скрийншот - BIRD.bg, Facebook

Сега пред МВР се появява нова задача - да изясни как Николай Златков е попаднал в кемпера, стигнал до връх Околчица. "Ако Златков е пресрещнал кемпера с пикапа, то кое лице е докарало пикапа в базата в Петрохан в 13:54? Ако самият Златков е върнал пикапа в 13:54 ч. и се е придвижил впоследствие до кемпера, с какъв транспорт е станало това?", задава въпроси медията. Маршрутът на пикапа може също да бъде проследен по камери, както е направено за кемпера, но такива детайли не са предоставени до момента.

Друг читател обръща внимание, че в началото разследващите споменаваха за издирване на двама души - Ивайло Калушев и 15-годишно момче, а малко по-късно е станало ясно, че и Николай Златков е с тях.

И още наблюдения на потребители, именно на база публикувания по-дълъг запис от разследването на 18 февруари: Николай тръгва със сивия джип сутринта към 7 ч. После Пламен Статев и Ивайло Иванов - към 13.10 ч. - тръгват с тъмния джип и след 40 минути докарват двата джипа, т.е. сивият е бил на около 20 минути разстояние от хижата. С други думи - няма мистерия как Николай после е в кемпера.

Още: Имало ли е други лица на "Петрохан" във фаталния ден? Записите говорят

Още важни въпроси по случая "Петрохан-Околчица"

Изникват и още ключови въпроси, на които обръщат внимание граждани: например как гласовете на тримата (Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев) се чуват ясно, но не и лаенето на кучето; как пожарът е загаснал сам и защо е предизвикан в случай на планирани самоубийства; кой е опънал въжето със знаменцата пред хижата, които ги няма на видеото с пламването на пожара, и др.

Журналистът от "Капитал" Полина Паунова обръща във Facebook внимание на това как според документите по случая "Петрохан", постъпили в парламента вчера (на 18.02.2026 г.) и част от които вече изтекоха, е трябвало да бъдат готови експертизите на телата от кемпера - на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. "Вчера прокуратурата и МВР дадоха брифинг в 11 ч. "Дали са били готови тези експертизи - не знаем. И защо не го дадоха брифинга в 18 ч., когато евентуално са били готови - също не е ясно", пише тя.

Ясно е, че Ивайло Калушев е употребил фенобарбитал (успокоително) преди смъртта си. Обявиха го разследващите, което пак повдига въпроса готови ли са били експертизите, или не. "Но има ли данни как веществото е попаднало там: той си го е набавил, или пък някой му го е подхвърлил? Всевъзможни са вариантите. Трябват отговори и за тях", добавя Паунова.

Още: Нови детайли: Показания на родителите хвърлят светлина защо децата им са живеели с Калушев

На пресконференцията на прокуратурата и МВР не беше изяснено и друго: Ивайло Иванов, чийто труп е намерен пред хижата с два изстрела в главата, бил ли е левичар? Входната рана на втория изстрел (този в слепоочието) е от лявата страна, отчита журналистът.

Паунова обръща внимание и на натиска, който Антикорупционният фонд (АКФ) е оказал на МВР във връзка с групата на т.нар. "рейнджъри" преди време. "АКФ пускат въпрос по ЗДОИ до МВР за организацията на Калушев, но получават странен отговор, който от информацията, която имаме сега, се оказва и непълен. Казано иначе: МВР са укрили какво правят и какво НЕ правят", посочва тя.

И задава още въпроси:

"На пресконференцията на 18.02.2026 г. от прокуратурата обявиха, че в групата не е имало агент на ДАНС. Тази информация шефът на ДАНС (Деньо Денев - бел. ред.) отказа да я даде дори на закрито заседание на парламента. Не е ли малко странно после да се появява зам.-апелативната прокурорка на София и да я оповестява?

Деян Илиев в първите си показания казва, че познанството му с Калушев е отпреди Мексико, но са се срещнали там. Други свидетели обясняват, че те се познават много преди това от България (където са живели заедно) и впоследствие заминават ЗАЕДНО в чужбина. Защо му е на Деян Иванов да изкривява тази фактология? Ние не можем да го попитаме, защото не е в България, а и телефонът му е изключен и иззет.

В показанията си (давани на два пъти) София Андреева (майка на Валери Андреев) има две важни за установяване твърдения:

1. Синът ѝ, след като се връща от Мексико, поискал от баща си пари, за да започне бизнес. Баща му, също на име Валери Андреев, му отказва с аргумент, че "не харесва будисти". Тогава, по думите на София, Валери Андреев-син заплашва Валери Андреев-баща, че ще го обвини в това, че го е насилвал сексуално като малък. По думите на София Андреева - и тя, и мъжът ѝ били шокирани. Важно е да се уточни шантажирал ли е Валери баща си. Баща му насилвал ли го е? Ако не е - защо Валри би заплашил родителите си с това и има ли склонност Валери да шантажира и така да опитва да получава или да отмъщава за свои искания и проичие? Такава информация би била важна, за да се преценят действията на Валери-син, да се поставят в контекст, да се види в каква посока да работят службите, ако искат да работят въобще.

Още: Сексуални практики и религия: Разтърсващ разказ за случая "Петрохан" пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова

2. София Андреева твърди, че синът ѝ е бил подтикнат да даде показания срещу Калушев (години след като се връща от Мексико) от Атанас Русев. От документите, които се разпространяват, не се вижда тези ѝ твърдения да са проверени, а доколкото всички показания са твърдения с еднаква степен на достоверност на този етап - не следва ли да се провери всичко?", пита Полина Паунова.

Припомняме, че Валери Андреев-син е подал сигнал срещу Ивайло Калушев в ГДБОП през 2022 г. за сексуално посегателство. Той е на диаметрално противоположна позиция от майка си, която твърди, че вярва на Калушев и която обвинява сина си, че е "морален убиец".

Още: Връзки с ДАНС, ГДБОП и педофилия: Нови завои за Ивайло Калушев и хижа "Петрохан"