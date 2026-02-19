Лайфстайл:

Ливанска телевизия свърза "Петрохан" с Израел и убийството на лидера на "Хизбула". Смущаващ детайл за една от жертвите (ВИДЕО)

19 февруари 2026, 16:49 часа 545 прочитания 0 коментара
Ливанска телевизия свърза "Петрохан" с Израел и убийството на лидера на "Хизбула". Смущаващ детайл за една от жертвите (ВИДЕО)

Ливанската телевизия Al Mashhad публикува кадри от случая „Петрохан“ в свой репортаж за ливанец, който издал на Израел координатите на лидера на шиитската групировка „Хизбула“ Хасан Насрала, а след убийството пътувал до България, за да получи пари от израелското разузнаване Мосад. Странната – на пръв поглед – връзка се вижда за около три секунди в медийния материал – там е добавен отрязък от момента, в който Ивайло Калушев се сбогува пред хижа „Петрохан“ с Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, открити мъртви в началото на февруари.

Впоследствие самият Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев бяха намерени мъртви в кемпер в подножието на връх Околчица. Основната версия на разследващите, обявена на 18 февруари, е за тройно самоубийство в хижата и за убийства и последвало самоубийство в кемпера: С нови записи и конкретика: МВР разкри официалната версия за "Петрохан" и "Околчица" (ВИДЕО).

Каква обаче е връзката между случая с ливанеца и убийството на Насрала, от една страна, и кървавия инцидент, който шокира България, от друга? Това остава „загадка“, каза пред Actualno.com Мохамед Халаф – журналист, преподавател и познавач на Близкия изток. Именно той сигнализира за репортажа на Al Mashhad, изпратен му от негов приятел в Ливан. Халаф е получил кратка версия на материала, пригодена за TikTok (телевизията е много активна в тази социална платформа), и от 46-а до 49-а секунда там той забелязва кадрите от „Петрохан“.

Още: МВР и прокуратурата крият пълната истина за "Петрохан": Очевидните пропуски един след друг

Вижте видеото, публикувано от Faktor.bg, ТУК.

„Нямам никаква информация. Учудващо е, че те говорят за убийството на Хасан Насрала, за един човек, който работи с Мосад, и са му казали да дойде в България да вземе хонорар от мъж на име Мартин. В този репортаж слагат кадри от „Петрохан“. Не знам как да го тълкувам. Дали нямат други кадри от България – това е абсурд. Защо точно това е избрано? Каква е връзката между двете убийства? Въпроси, които нямат отговори все още“, каза пред медията ни Мохамед Халаф.

Ливанец идва в България след убийството на Хасан Насрала: пари и още нещо

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В репортажа на ливанската телевизия се споменава гражданин на Ливан, чието име не е назовано. Той е сочен като човека, дал информация на израелските служби къде се крие лидерът на подкрепяната от Иран местна групировка „Хизбула“ – една от няколкото прокси сили на Техеран в Близкия изток. Хасан Насрала беше ликвидиран при израелски удар на 27 септември 2024 г. в централата на „Хизбула“ в предградие на Бейрут: ЦАХАЛ официално обяви, че Хасан Насрала е ликвидиран.

Al Mashhad съобщава, че въпросният ливанец е получил апаратура от Мосад, с която да установи точната локация на Насрала. След това в репортажа се посочва, че мъжът е пристигнал в България, за да получи хонорар от 4000 долара. Споменава се, че средствата трябвало да вземе от лице на име Мартин. И тогава в репортажа изникват кадрите от случая „Петрохан“.

Така в сложната плетеница от събития, свързана с трагедията, се добавят нови въпроси, на които се търси отговор: кой е Мартин, защо получаването на сумата е станало у нас, има ли връзка между случая „Петрохан-Околчица“ и убийството на Насрала, каква съпричастност има в случая групата на Ивайло Калушев към случилото се в Ливан и Израел?

Припомняме, че България се оказа в епицентъра на сагата с взривените пейджъри на бойци от „Хизбула“, при която имаше хиляди жертви и ранени: Българската следа за пейджърите за "Хизбула": Адрес със стотици фирми (СНИМКИ).

Странен детайл в движението на Николай Златков

Междувременно разследващата медия BIRD.bg публикува във Facebook смущаващ според нея детайл, за който казва, че е посочен от неѝн читател - във връзка с публикуваните записи по случая "Петрохан". Описанието: На предоставените от МВР кадри от камерата на паркинга на хижа "Петрохан" се вижда следното:

  • Николай Златков отпътува за София на 01.02.2026, около 07:12 ч., със сребрист пикап.
  • Същият автомобил се връща в хижата около 13:54 ч. Не се вижда кой слиза от него, но се вижда, че паркира на заден ход към гаража и след това оттам идват трима души и куче.
  • Междувременно кемперът с Ивайло Калушев и Александър Макулев отпътува в 10:16 ч. след сбогуването, като Николай Златков не се качва на кемпера.

Още: Изрязана част от новите видеозаписи за хижа "Петрохан": Нови думи и допълнителен глас (ВИДЕО)

Скрийншот - BIRD.bg, Facebook

Сега пред МВР се появява нова задача - да изясни как Николай Златков е попаднал в кемпера, стигнал до връх Околчица. "Ако Златков е пресрещнал кемпера с пикапа, то кое лице е докарало пикапа в базата в Петрохан в 13:54? Ако самият Златков е върнал пикапа в 13:54 ч. и се е придвижил впоследствие до кемпера, с какъв транспорт е станало това?", задава въпроси медията. Маршрутът на пикапа може също да бъде проследен по камери, както е направено за кемпера, но такива детайли не са предоставени до момента.

Друг читател обръща внимание, че в началото разследващите споменаваха за издирване на двама души - Ивайло Калушев и 15-годишно момче, а малко по-късно е станало ясно, че и Николай Златков е с тях.

И още наблюдения на потребители, именно на база публикувания по-дълъг запис от разследването на 18 февруари: Николай тръгва със сивия джип сутринта към 7 ч. После Пламен Статев и Ивайло Иванов - към 13.10 ч. - тръгват с тъмния джип и след 40 минути докарват двата джипа, т.е. сивият е бил на около 20 минути разстояние от хижата. С други думи - няма мистерия как Николай после е в кемпера.

Още: Имало ли е други лица на "Петрохан" във фаталния ден? Записите говорят

Още важни въпроси по случая "Петрохан-Околчица"

Изникват и още ключови въпроси, на които обръщат внимание граждани: например как гласовете на тримата (Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев) се чуват ясно, но не и лаенето на кучето; как пожарът е загаснал сам и защо е предизвикан в случай на планирани самоубийства; кой е опънал въжето със знаменцата пред хижата, които ги няма на видеото с пламването на пожара, и др.

Журналистът от "Капитал" Полина Паунова обръща във Facebook внимание на това как според документите по случая "Петрохан", постъпили в парламента вчера (на 18.02.2026 г.) и част от които вече изтекоха, е трябвало да бъдат готови експертизите на телата от кемпера - на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. "Вчера прокуратурата и МВР дадоха брифинг в 11 ч. "Дали са били готови тези експертизи - не знаем. И защо не го дадоха брифинга в 18 ч., когато евентуално са били готови - също не е ясно", пише тя.

Ясно е, че Ивайло Калушев е употребил фенобарбитал (успокоително) преди смъртта си. Обявиха го разследващите, което пак повдига въпроса готови ли са били експертизите, или не. "Но има ли данни как веществото е попаднало там: той си го е набавил, или пък някой му го е подхвърлил? Всевъзможни са вариантите. Трябват отговори и за тях", добавя Паунова.

Още: Нови детайли: Показания на родителите хвърлят светлина защо децата им са живеели с Калушев

На пресконференцията на прокуратурата и МВР не беше изяснено и друго: Ивайло Иванов, чийто труп е намерен пред хижата с два изстрела в главата, бил ли е левичар? Входната рана на втория изстрел (този в слепоочието) е от лявата страна, отчита журналистът.

Паунова обръща внимание и на натиска, който Антикорупционният фонд (АКФ) е оказал на МВР във връзка с групата на т.нар. "рейнджъри" преди време. "АКФ пускат въпрос по ЗДОИ до МВР за организацията на Калушев, но получават странен отговор, който от информацията, която имаме сега, се оказва и непълен. Казано иначе: МВР са укрили какво правят и какво НЕ правят", посочва тя.

И задава още въпроси:

  • "На пресконференцията на 18.02.2026 г. от прокуратурата обявиха, че в групата не е имало агент на ДАНС. Тази информация шефът на ДАНС (Деньо Денев - бел. ред.) отказа да я даде дори на закрито заседание на парламента. Не е ли малко странно после да се появява зам.-апелативната прокурорка на София и да я оповестява?
  • Деян Илиев в първите си показания казва, че познанството му с Калушев е отпреди Мексико, но са се срещнали там. Други свидетели обясняват, че те се познават много преди това от България (където са живели заедно) и впоследствие заминават ЗАЕДНО в чужбина. Защо му е на Деян Иванов да изкривява тази фактология? Ние не можем да го попитаме, защото не е в България, а и телефонът му е изключен и иззет.
  • В показанията си (давани на два пъти) София Андреева (майка на Валери Андреев) има две важни за установяване твърдения:

1. Синът ѝ, след като се връща от Мексико, поискал от баща си пари, за да започне бизнес. Баща му, също на име Валери Андреев, му отказва с аргумент, че "не харесва будисти". Тогава, по думите на София, Валери Андреев-син заплашва Валери Андреев-баща, че ще го обвини в това, че го е насилвал сексуално като малък. По думите на София Андреева - и тя, и мъжът ѝ били шокирани. Важно е да се уточни шантажирал ли е Валери баща си. Баща му насилвал ли го е? Ако не е - защо Валри би заплашил родителите си с това и има ли склонност Валери да шантажира и така да опитва да получава или да отмъщава за свои искания и проичие? Такава информация би била важна, за да се преценят действията на Валери-син, да се поставят в контекст, да се види в каква посока да работят службите, ако искат да работят въобще.

Още: Сексуални практики и религия: Разтърсващ разказ за случая "Петрохан" пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова

2. София Андреева твърди, че синът ѝ е бил подтикнат да даде показания срещу Калушев (години след като се връща от Мексико) от Атанас Русев. От документите, които се разпространяват, не се вижда тези ѝ твърдения да са проверени, а доколкото всички показания са твърдения с еднаква степен на достоверност на този етап - не следва ли да се провери всичко?", пита Полина Паунова.

Припомняме, че Валери Андреев-син е подал сигнал срещу Ивайло Калушев в ГДБОП през 2022 г. за сексуално посегателство. Той е на диаметрално противоположна позиция от майка си, която твърди, че вярва на Калушев и която обвинява сина си, че е "морален убиец".

Още: Връзки с ДАНС, ГДБОП и педофилия: Нови завои за Ивайло Калушев и хижа "Петрохан"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел МОСАД Ливан Петрохан Хизбула Хасан Насрала Мохамед Халаф връх Околчица Ивайло Калушев Николай Златков
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес