Детски обувки и послание към Русия: ДСБ почете жертвите на войната в Украйна (СНИМКИ)

Детски обувки на тротоара пред посолството на Русия в София подредиха от "Демократи за силна България" (ДСБ) като символ на отнетите детски животи по време на войната срещу Украйна, която продължава вече четири години. На мястото на акцията имаше плакати с надпис "669 невинни деца. Те никога няма да пораснат".

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов каза, че "това е един изключително тъжен ден - четири години от агресията на Русия срещу Украйна". "Надяваме се с общоевропейски усилия тази война да свърши най-накрая и Украйна да стане пълноправен член на Европейския съюз (ЕС)", посочи той.

4 години терор. Няма да забравим престъпленията и няма да простим на престъпниците💔 Публикувахте от Явор Божанков в Вторник, 24 февруари 2026 г.

"Това са детски обувки. Стотици украински деца са убити в тази война, хиляди са отвлечени на територията на Русия. Тази агресия е ужасна в центъра на Европа. Затова сме тук - да изразим своята солидарност с украинския народ", каза той и отбеляза също, че съвсем скоро е 3 март, като основната част от освободителната армия тогава са били украинци.

Към обувките имаше и етикети с възрастта на загиналите деца от Полтава, Киев, Краматорск, Запорожие, Харков, Кривой Рог, Одеса и други градове, загинали при ракетен или дронов удар, или артилерийски обстрел в Донецка област.

На улицата срещу руското посолство от ДСБ са поставили билборд, на който пише "Русия е терористична държава!" и е посочен броят на загиналите и ранени цивилни, загинали и отвлечени деца за четири години във войната в Украйна.

Сред присъстващите на акцията на ДСБ бяха депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков и музикантът и бивш народен представител Стоян Михалев.

Всяка двойка детски обувки е символ на прекъснато детство. На непреживян рожден ден. На несбъднат живот. Зад всеки... Публикувахте от Бонка Василева в Вторник, 24 февруари 2026 г.