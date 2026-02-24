Нова рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола се повишава в азиатската сутрешна търговия днес. Петролът поскъпва заради опасенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да предприеме военни действия срещу Иран, както и от новите увеличения на американските мита, което създаде несигурност за световния растеж и търсенето на горива. Напрежението между САЩ и Иран пък продължава да държи пазарите изнервени от ситуацията.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 59 цента до 71,70 долара за барел.

Американският лек суров петрол прибави 57 цента до 66,88 долара за барел.

Цените на петрола остават на високи нива поради нарастващия геополитически риск в Близкия изток. Всяка заплаха от конфликт поражда опасения от прекъсване на доставките в Близкия изток. Тази рискова премия поддържа суровия петрол близо до последните върхове. Докато преговорите са несигурни, петролът вероятно ще има възходяща тенденция.

Ядрените преговори носят определена доза волатилност, като търговците реагират на заглавия и изявления. Ако преговорите се провалят, пазарът ще отчете по-строги рискове за доставките. Това би могло да помогне за връщането на Брент до 74 долара. А всеки напредък в преговорите обаче може да има охлаждащ ефект върху цените и да предизвика отстъпление.

Търговската политика на САЩ също влияе върху търсенето на петрол. По-високите мита и имат потенциал да забавят световната търговия и икономическата активност. Колкото по-бавен е растежът, толкова по-слабо е потреблението на гориво. Това ограничава силното покачване на цените на суровия петрол въпреки геополитическото напрежение.