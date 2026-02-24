PR патриотизъм: Пилонът на Рожен пак остана без знаме (СНИМКА)

В навечерието на националния празник 3 март пилонът на Рожен за пореден път остана без знаме. За това сигнализира журналистът Светлин Желев.

"Гол метал насред планината, без знаме. И да - зима е, нормално е времето да е тежко, вятърът силен, условията сурови. Но точно това беше ясно още от самото начало. Такова огромно знаме не е еднократна акция, а постоянна поддръжка, която струва пари, организация и грижа. Иначе много бързо се превръща в парцал - или в нищо", написа във Фейсбук той.

"Още когато започнаха споровете около проекта, бях писал, че рискът е точно такъв - ще има гръмък старт, PR, камери, речи… и после реалността. Защото у нас често правим кампании, а не устойчиви решения. Тогава доста хора ме хейтиха. Най-неприятното чувство е да се окаже, че си бил прав", смята той.

Патриотизмът като PR без последващи усилия

Според него патриотизмът не е в това да издигнеш най-високото нещо, а в това да можеш да го поддържаш достойно.

"Ако искаш знамето да изглежда като символ, а не като износено платнище, трябва да го сменяш поне два пъти годишно при такива условия. Това струва ресурси и ангажимент. Иначе ефектът е обратен", смята Желев.

По думите му в района има неща, с които реално можем да се гордеем - обсерваторията на Рожен, научните постижения, инженерните съоръжения, хората, които работят там десетилетия, но те рядко получават същото внимание, финансиране или емоционален заряд.

"Дано скоро пак има знаме на този пилон - защото иначе картината е тъжна. А още по-тъжното е, че отново виждаме как символите се правят лесно, но съдържанието зад тях - трудно. Понякога си мисля, че проблемът не е в пилона. А в начина, по който разбираме патриотизма", пише Желев.