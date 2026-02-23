Сделката си е сделка: ЕС не прие увеличаването на митата от САЩ

Европейската комисия (ЕК) поиска от САЩ да спазват условията на търговското споразумение между двете страни, сключено миналата година, след като Върховният съд на САЩ отмени глобалните мита на президента Доналд Тръмп, а той отговори с нови мита във всички области, предаде Ройтерс. ЕК, която преговаря по търговската политика от името на 27-те държави членки на ЕС, заяви, че Вашингтон трябва да осигури "пълна яснота“ относно стъпките, които възнамерява да предприеме след решението на съда.

"Настоящата ситуация не е благоприятна за осъществяването на справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции, както беше договорено от двете страни в съвместната декларация, определяща условията на търговското споразумение от миналата година", заявиха от Комисията и добавиха, че "сделката си е сделка.“

Коментарите са много по-остро формулирани от първоначалната реакция на Комисията в петък, в която се казваше само, че тя проучва резултата от решението на Върховния съд и поддържа връзка с администрацията на САЩ.

Още: Тръмп наложи нови мита: какво следва за Европа и света?

Търговското споразумение

Миналогодишното търговско споразумение определи 15% американска митническа ставка върху вноса на повечето стоки от ЕС с изключение на тези, които са обхванати от други секторни мита, като например върху стоманата. То също така позволи нулеви мита за някои продукти, като самолети и резервни части. ЕС се съгласи да премахне вносните мита върху много стоки от САЩ и оттегли заплахата да отвърне с по-високи ставки.

"По-конкретно, продуктите от ЕС трябва да продължат да се възползват от най-конкурентните условия, без увеличаване на митата над ясно определения и всеобхватен таван, договорен по-рано“, посочват от ЕК, добавяйки, че непредвидимите мита са дестабилизиращи и подкопават доверието на световните пазари.

Още: Въпреки съдебния удар: Доналд Тръмп обяви нови глобални мита

От ЕК съобщиха още, че еврокомисарят по търговията Марош Шефчович е обсъдил въпроса с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и министъра на търговията Хауърд Лътник в събота.

Междувременно Службата за митническа и гранична защита на САЩ обяви, че ще престане да събира мита, наложени съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия, една минута след полунощ във вторник.