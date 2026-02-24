Йотова мълчи за смяната на главния секретар на МВР

Ще подпише ли указа за отстраняването на Мирослав Рашков от поста главен секретар на МВР. Засега няма отговор от президента Илияна Йотова. По време на нейно изявление пред журналисти след срещата й с генералите като върховен главнокомандващ тя отказа да отговаря на други въпроси, извън темата за Въоръжените сили. Припомняме, че предложението за смяна на професионалното ръководство на МВР дойде след първото заседание на правителството на Андрей Гюров.

Аргументите на служебния кабинет

Сред аргументите на служебното правителство за смяната на главния секретар на МВР са лошата организация на местните избори в Пазарджик, вторият е начинът, по който полицията е реагирала на провокациите на протестите през 2025 г., а на следващо място изчезването на висшето професионално ръководство след новината за ужасяващото престъпление, изъвршено на "Петрохан".

Стана ясно още, че главният секретар на МВР не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. "Едва днес след като разпоредих проверка и след традиционния теч на информация, всичките пет бяха платени", добави още Дечев. ОЩЕ: Кабинетът иска смяна на главния секретар на МВР (ВИДЕО)

Срещата на Йотова с генералите

Президентът и върховен главнокомандващ присъства на годишната конференция на началника на отбраната. Тя заяви, че някои проблемите, касаещи армията, не търпят отлагане.

"На първо място това са процеси, които вече са започнали, свързани с модернизацията на Българската армия, че имаме вече нова военна техника, но трябва да има изградена инфраструктура към нея, да има поддържащ комплекс", коментира Йотова.

Тя изказа голяма благодарност на нашите контигенти, които участват в многонационалните сили навсякъде по света и обърна внимание на техния професионализъм и изключително добрата оценка, която получават от нашите партньори.

Йотова акцентира и на ролята на въоържените ни сили при справянето с бедствията и авариите. Според нея, ако не е била Българската армия страната ни сигурно нямаше да се справи с огромните пожари, кризите, които бяха с наводеннията.

От думите й стана ясно, че трябва да продължи работата по одобрените от ЕК проекти по инструмента Safe. ОЩЕ: "Трябва да сме дейни": Борисов обвърза ръста на доходите и отбранителната индустрия (ВИДЕО)