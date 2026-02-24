"Софтуерен проблем - малко вероятно": Експерт за по-високите сметки за ток

Възможно е, но е много малко вероятно по-високите сметки за ток да се дължат на бъг в системата. Това мнение изрази Валентин Колев, председател на УС на Българската браншова камара на енергетиците, в ефира на Нова телевизия. Той обясни как функционира системата и допълни, че КЕВР трябва да поиска информация от разпределителните дружества дали имат драстични изменения в технологичните разходи.

ОЩЕ: Играла ли е ръчичката на човек за високите сметки за ток: Отговорът от новата служебна власт

По думите му потреблението през януари е било 8100 мегавата. "Сравнение с миналата зима е много по-голямо. По-голямо е било само пред зимата на 1988-1989 г.", каза Колев. И добави, че е изненадан от данните на метеоролозите, че зимата не е толкова студена. "Тази зима е значително по-неблагоприятна от миналата. Слънцегреенето е подчертано по-малко. Когато има слънцегреене, особено ако изложението на жилището ви е на юг, то се нагрява и температурата се вдига", обясни експертът.

Той смята, че отклонения в сметките може и да има някъде, но те не са толкова много.

Колев обясни, че един инверторен климатик с мощност 24 000 BTU, при 0 градуса консумацията му е 800 вата, а при минус 4 - минус 5 градуса става 1600. При минус 10 градуса, ще отиде на максимума.

ОЩЕ: Грешните сметки за ток за януари били под 1%, обмислят такса електромер за 5 евро

Според него през януари е имало между 7 и 10 дни с постоянни отрицателни температури, докато през декември са били едва два дни.