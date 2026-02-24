В света няма място за руски петрол и военнопрестъпници: Думите, които се чуха в Европарламента

В свободния свят не трябва да има място за руски петрол, банки и военнопрестъпници. Това каза днес украинският президент Володимир Зеленски в обръщение към евродепутатите по време на извънредната сесия на Европейския парламент в Брюксел, посветена на четвъртата годишнина от руското военно нападение срещу Украйна. Време е да се забрани достъпът до Европа за всички участници от руска страна във войната, настоя Зеленски в пряка видеовръзка от Киев. Всеки, който подкрепя Путин, избира войната, Путин е самата война, каза той.

Само с Америка и Европа можем да спрем Русия. При днешните условия трансатлантическото сътрудничество не е лесно, каза украинският президент и благодари многократно за оказаната досега помощ на неговата страна от ЕС и САЩ.

Важно е за нас да получим ясна дата за присъединяване към ЕС като част от днешния дипломатически процес. Иначе Русия ще се опита да раздели Европа, добави Зеленски.

Речта на украинския президент бе посрещната от евродепутатите със ставане на крака и продължителни ръкопляскания.

