Змии, дълги колкото камион: Как са изглеждали най-големите гиганти в историята

След изчезването на динозаврите, истински чудовища, дълги колкото камион, управлявали Земята - змиите Титанобоа и Васуки шокираха учените с размерите си. Тези гиганти ловували крокодили и дори китове. Това съобщава iflscience .

Титанобоа: гигант от праисторическия свят

Преди приблизително 66-56 милиона години в днешна Северна Колумбия е живял огромен хищник - Titanoboa cerrejonensis, наистина колосална змия. Останките му са открити в началото на 2000-те години по време на разкопки във въглищните мини на Серехон. На мястото са открити почти двеста фосила, а един от учените си спомня, че костите са били буквално навсякъде под краката му.

През епохата на палеоцена тази област е била покрита с обширни блатисти джунгли с изключително влажен климат. Количеството валежи е било почти два пъти по-голямо, отколкото в днешната Амазонка. Животът тук е бил в разцвета си - костенурките, крокодилите и рибите са били много по-големи от съвременните си роднини, а Титанобоа също се е отличавала с гигантските си размери.

Първоначално дължината ѝ е била оценена на 9-11 м, но по-късните оценки са се увеличили до около 14 м - това е сравнимо с дължината на най-големите камиони с полуремарке. Змията е тежала около 1,1 тона - около половината от теглото на носорог.

Интересното е, че откритието може да е било случайно: първият намерен прешлен е бил случайно намерен в колекция от останки, за които се смята, че са от крокодили. Само внимателен студент по палеонтология осъзнал, че това е кост на гигантска змия. По-нататъшни изследвания са открили повече от сто прешлена от поне 28 индивида. Учените признават, че отдавна са се съмнявали дали тези огромни кости биха могли дори да принадлежат на змии.

Васуки: нов рекордьор

В продължение на повече от 10 години Титанобоа се смяташе за най-голямата змия в историята, но през 2024 г. учените описаха нов претендент - Vasuki indicus. Ширината на един от прешлените му беше около 11 см. Въз основа на тези данни учените моделираха размера на тялото и получиха още по-впечатляващи цифри. Смята се, че Васуки е бил дълъг 11–15 м, което вероятно го прави по-голям от Титанобоа.

Тази змия е живяла преди около 47 милиона години на територията на днешна Индия. Тя е принадлежала към изчезнала група и, съдейки по останките ѝ, се е хранила предимно с водни животни - риби, скатове, крокодили, костенурки и дори примитивни китове.

Защо съвременните змии са много по-малки?

В сравнение с древните гиганти, съвременните змии имат много по-скромен външен вид: рядко надвишават 10 м. Рекордът принадлежи на мъжки мрежест питон с дължина около 7,2 м (или почти 8 м, когато е в отпуснато състояние).

Причината за липсата на съвременни гиганти е съвсем проста: змиите са студенокръвни, така че размерът им до голяма степен зависи от температурата на околната среда. В палеоцена и еоцена климатът е бил много по-топъл, което е позволило на змиите да достигнат колосални размери. Въпреки факта, че климатът се затопля бързо днес, учените смятат, че този процес се случва твърде бързо, за да са еволюирали змиите, за да достигнат отново такъв размер.

