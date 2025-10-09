Обрат с цената на петрола след новина от Близкия изток

Цената на петрола се понижи в сутрешната азиатската търговия, след няколко дни на поскъпване, тъй като Израел и "Хамас" постигнаха споразумения относно първа фаза от план за прекратяване на военните действия в ивицата Газа, предаде Ройтерс. Новината, съобщена от Доналд Тръмп доведе до спад в рисковата надбавка, свързана с конфликта в Близкия изток, и предизвика разпродажби от страна на инвеститорите.

Цените

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 51 цента или 0,77 на сто до 65,74 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол отчетоха спад от 55 цента или 0,88 на сто до 62 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че Израел и Хамас са постигнали дългоочаквано споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, част от по-широк план за прекратяване на двугодишния конфликт в палестинския анклав.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че в днес ще свика правителството за одобрение на споразумението.

Военният конфликт в Газа даваше подкрепа на цените на петрола през последните месеци, тъй като инвеститорите отчитаха риска от ескалация в по-широк регионален конфликт, който би могъл да засегне глобалните доставки.

В сряда цените на петрола се повишиха с около 1 на сто до едноседмичен връх, след като буксуването на мирните преговори между Русия и Украйна бе възприето като сигнал за продължаване на санкциите срещу Москва.

Междувременно доставките на петролни продукти в САЩ, индикатор за вътрешното потребление, са нараснали през изминалата седмица до близо 22 млн. барела дневно – най-високото ниво от декември 2022 г., показват данни на Управлението за енергийна информация.