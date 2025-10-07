Войната в Украйна:

Цената на петрола е все по-уверено в нова посока

07 октомври 2025, 10:01 часа 189 прочитания 0 коментара
Цената на петрола е все по-уверено в нова посока

Цената на петрола продължи да се повишава днес, след като по-малкото от очакваното увеличение на производството през ноември от страна на обединението ОПЕК+ помогна да се успокоят някои опасения от нарастващ излишък в предлагането, информира Ройтерс. Страните от ОПЕК+ решиха през уикенда да увеличат колективното си производство на петрол със 137 000 барела на ден, като мярката ще влезе в сила от ноември.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент, референтен за Европа, прибавиха 23 цента или 0,35 на сто до 65,70 долара за барел.

Още: Неочаквана промяна в цената на петрола заради ОПЕК

Американският суров петрол повиши цената си с 21 цента или 0,34 на сто до 61,90 долара за барел.

И двата сорта закриха вчерашната сесия с растеж от над 1 на сто, след решението на ОПЕК+, обединение, което включва Русия и някои по-малки производители на петрол. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това решение е в разрез с пазарните очаквания за по-агресивно възобновяване на доставките, което е знак, че групата остава предпазлива по отношение на увеличаването на своя производствен дял на световния пазар на петрол на фона на прогнозите за излишък на доставките през четвъртото тримесечие, както и през следващата година, коментират анализатори от ING.

Още: Приходите на Русия от петрол намаляха сериозно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол ОПЕК добив на петрол цена на петрола търсене на петрол
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес