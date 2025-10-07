Цената на петрола е все по-уверено в нова посока

Цената на петрола продължи да се повишава днес, след като по-малкото от очакваното увеличение на производството през ноември от страна на обединението ОПЕК+ помогна да се успокоят някои опасения от нарастващ излишък в предлагането, информира Ройтерс. Страните от ОПЕК+ решиха през уикенда да увеличат колективното си производство на петрол със 137 000 барела на ден, като мярката ще влезе в сила от ноември.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент, референтен за Европа, прибавиха 23 цента или 0,35 на сто до 65,70 долара за барел.

Още: Неочаквана промяна в цената на петрола заради ОПЕК

Американският суров петрол повиши цената си с 21 цента или 0,34 на сто до 61,90 долара за барел.

И двата сорта закриха вчерашната сесия с растеж от над 1 на сто, след решението на ОПЕК+, обединение, което включва Русия и някои по-малки производители на петрол.

Това решение е в разрез с пазарните очаквания за по-агресивно възобновяване на доставките, което е знак, че групата остава предпазлива по отношение на увеличаването на своя производствен дял на световния пазар на петрол на фона на прогнозите за излишък на доставките през четвъртото тримесечие, както и през следващата година, коментират анализатори от ING.

Още: Приходите на Русия от петрол намаляха сериозно