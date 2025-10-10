Очаквайте на 9 декември в София – Българският Давос!

Годишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк на 9 декември. Министри, лидери на парламентарните партии, експерти и представители на гражданския сектор ще се срещнат в открит диалог за бъдещето на България и Европа. Тазгодишният фокус е върху темата "Сигурност" – във всичките ѝ направления, простиращи се от конкурентоспособност и отбранителни способности, през образование и здравеопазване, до енергийна, финансова и технологична сигурност. В несигурен свят изграждането на сигурни държави и съюзи става критично важно!

Наричан от медиите "Българският Давос", Powers Summit е независимата платформа на България, чрез която индустрията и бизнес лидерите открито поставят своите приоритети пред властта. Лидерите на парламентарно представените партии и представители на изпълнителната власт ги изслушват и поемат конкретни и измерими ангажименти за намиране на решения.

Събитието е изцяло открито и поетите ангажименти се проследяват за изпълнение след това – пред камерите и микрофоните на всички значими медии в страната, както и пред водещите фигури от индустрията и представителните организации.

Във всяка от темите форматът на събитието има 4 модула:

"Индустрията говори" - тук индустриите от темите заявяват своите общи приоритети и решенията за постигането им.

"Лидерите от бизнеса говорят" - компании партньори представят своите решения и говорят от името на компанията си

"Чувам ви" - сесията, в която лидерите на парламентарно представените партии поемат ангажименти по чутото. Само по 3 минути и без политическо говорене.

Министерска сесия "Чувам ви" - ресорния в темата министър споделя в 3 минути чутото от името на изпълнителната власт.

Powers Summit се организира съвместно от Webit Foundation и Национална Дигитална Коалиция, в партньорство с водещи индустриални, работодателски и браншови организации, както и неправителствени структури. Местата за събитието са ограничени и достъп се предоставя само чрез покана и предварителна регистрация, която можете да завършите на www.PowerSummit.eu.

Очакваме ви на 9 декември 2025 г. в София Тех Парк.