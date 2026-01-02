Невиждано: разпуснаха национален отбор заради слабо представяне в Африка, а две звезди са отстранени

2025 г. не завърши добре за Габон и бившата звезда на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг. Точно на 31 декември те допуснаха трета загуба в групата си за Купата на африканските нации и приключиха участието си в турнира без нито една точка. Това предизвика нещо невиждано през последните години във футбола. Правителството на Габон разпусна националния отбор и отстрани две от звездите му.

Националният отбор на Габон се разпуска до второ нареждане

В последния ден от 2025 г. Габон се изправи срещу Кот Д‘Ивоар в последния си мач от груповата фаза на Купата на африканските нации. „Пантерите“ поведоха с 2:0, но допуснаха обрат и загубиха срещата с 3:2. Габон загуби и първите си две срещи от турнира – с 0:1 от Камерун и с 2:3 от Мозамбик. Това доведе до разпускането на националния отбор на страната от самото ѝ правителство, както и това две от звездите на „пантерите“ да бъдат отстранени. Всичко това до второ нареждане.

Обамеянг и Манга са отстранени от националния отбор на Габон

Спортният министър на страната каза, че това е в следствие на „отвратителното представяне на „пантерите“ и призова Габонската футболна федерация да „си поеме отговорността“. Отстранените футболисти са Пиер-Емерик Обамеянг и Бруно Екуеле Манга. Обамеянг, който е най-великият футболист в историята на Габон, участва само в първите два мача на „пантерите“. Той влезе като резерва срещу Камерун, а срещу Мозамбик беше титуляр и дори се разписа. Срещу Кот Д‘Ивоар не беше на терена поради контузия.

