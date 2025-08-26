Очакванията на германските износители се влошават

Очакванията на германските производители за развитието на износа им се влошават през август, като съответният индекс на мюнхенския институт "Ифо" отслабва до минус 3,6 пункта спрямо минус 0,3 пункта месец по-рано. Това показват резултатите от най-новото проучване на икономическия институт "Ифо" (Ifo), цитирани от БТА.

"Разочарованието се разпространява в експортния бизнес", казва Клаус Волрабе, ръководител по проучванията в "Ифо". Въпреки че тарифна ставка за европейските стоки за САЩ от 15 на сто е по-малка, отколкото се опасяваха мнозина, тя все пак ще отслаби износа, отбелязва той.

Производителите на храни и напитки в Германия понесоха сериозен удар, като перспективите за износа им станаха забележимо по-мрачни. Промишлените компании и металообработващата промишленост също очакват спад в международните продажби. В областта на машиностроенето се наблюдава слабо раздвижване. Същото се отнася и за производителите на оборудване за обработка на данни.

В химическата промишленост се забелязва предпазлив оптимизъм, като компаниите очакват износът да се увеличи. Това важи и за мебелната промишленост и производителите на електрическо оборудване, посочват от "Ифо".

