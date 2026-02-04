Огромно количество втечнен газ от САЩ потече за Украйна - и България скоро ще е фактор в доставките

Редица гръцки медии отразяват статия на "Ройтерс", според която консорциумът Atlantic See LNG Trade SA, в който групата AKTOR участва с 60% и DEPA Emporias с 40%, ще започне доставки на американски втечнен природен газ (LNG) за Украйна през март, 2026 година.

Очакваната доставка ще пристигне на терминала Ревитуса в Гърция и ще бъде транспортиран до Украйна за украинската компания "Нафтогаз" по газовия маршрут (Route 1) през България, Румъния и Молдова. Mаксималните обеми могат да достигнат до 1 тераватчас в зависимост от капацитета на мрежовите оператори - това на фона на най-тежката енергийна криза за Украйна от началото на войната и усилията на Гърция да затвърди ролята си на ключов транзитен хъб за природен газ към Европа.

Междувременно, в официалния си канал в Телеграм "Нафтогаз" се похвали, че вече е доставена първа партида американски втечнен газ в Украйна. Става въпрос за почти 100 млн. кубични метра газ, дошли през терминала в полския град Швиноуйшче. Доставката е осъществена съвместно с ORLEN, а синьото гориво вече е в украинската газопреносна мрежа.

"Този обем втечнен природен газ (LNG) ще бъде достатъчен за приблизително 700 000 семейства през един зимен месец. Планираме да внесем до 1 милиард кубически метра втечнен природен газ (LNG) от САЩ в Украйна", добавят от "Нафтогаз".

