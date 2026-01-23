Омбудсманът иска строг контрол за връзването на психично болните

Oмбудсманът Велислава Делчева поиска строг регламент и контрол за това как, кога и дали да бъдат връзвани психично болните пациенти. В свое становище по Закона за здравето до парламентарната здравна комисия тя припомня за проверки на институцията през годините, които установяват множество системни проблеми с прилагането на подобни мерки в България, пише БНР. Още: Д-р Владимир Сотиров: Грижата за психично болните е абсолютно формална и повърхностна

Омбудсманът подчертава, че Наредбата за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства от 2005 година не отговаря на международните стандарти и допуска продължителна изолация и имобилизация, т.е. връзване на пациенти, без ясни основания, лимити и последователност. Тя изтъква, че правото на лична свобода и телесна неприкосновеност е фундаментално човешко право и то изисква ясна и законова регламентация.

Омбудсманът настоя за законови промени

Снимка: БГНЕС

В тази връзка Велислава Делчева препоръчва в новия Закон за здравето да бъдат иозрично уредени основанията, редът, продължителността и честотата на мерките за изолация и имобилизация.

Тя настоява още да се обсъди създаването на единна национална информационна система, в която в реално време тези мерки да се регистрират във всички психиатрични стационари при гарантирана защита на личните данни и публична месечна отчетност от страна на здравното министерство.

Тези предложения, пише Делчева, са в съответствие с критичните становища на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, които определят насилието и унизителното отношение в психиатричните институции като системен провал.

