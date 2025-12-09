Спорт:

Очаква ни свръхпредлагане на петрол: Прогноза от бранша

09 декември 2025, 17:24 часа 293 прочитания 0 коментара
Пазарът на петрол е изправен пред свръхпредлагане през следващата година, тъй като рязкото нарастване на предлагането се сблъсква със слабостта на световната икономика, предупреди един от най-големите търговци на суровини в света, цитиран от "Файненшъл таймс". Петролът сорт Брент е поевтиня с 16% от началото на 2025 г., като това може да се окаже най-лошата за него година от 2020 г насам. Очаква се цените да бъдат допълнително потиснати от големи проекти, които ще започнат да функционират през следващата година, включително в Бразилия и Гвиана.

Пренасищане на пазара

Саад Рахим, главен икономист на Trafigura, базирана в Сингапур мултинационална компания за суровини с големи регионални центрове в Женева, Хюстън, Монтевидео и Мумбай, заяви във вторник, че новите проекти за петролно сондиране и забавеният растеж на търсенето вероятно ще окажат допълнително влияние през следващата година върху вече потиснатите цени на суровия петрол.

"Независимо дали става въпрос за пренасищане или за свръхпренасищане, трудно е да се отървем от това“, каза Рахим в коментар при представяне на годишните резултати на компанията.

"Китай трябва да продължи да купува със същите темпове, за да не се появи това супер пренасищане още по-рано", добави Рахим.

Trafigura отчете нетна печалба от 2,7 млрд. долара през фискалната година, приключила през септември, което е малко по-малко от 2,8 млрд. долара през предходната година и представлява петгодишно дъно след години на големи печалби, свързани с руската инвазия в Украйна.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
