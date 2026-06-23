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От трън та на глог: Газът за Европа и доставките му

23 юни 2026, 6:55 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От трън та на глог: Газът за Европа и доставките му

Днес Европейският съюз купува над 60% от своя втечнен природен газ (LNG) от САЩ. Огромната зависимост повдига жизненоважен въпрос с енергийни, икономически и дипломатически последици за Европейския съюз: Кога многото става твърде много? Това пише в своя гледна точка под формата на анализ колумнистът на Bloomberg Хавиер Блас.

"В идеалния случай Европа трябва да намали дела на американския втечнен природен газ до по-безопасни нива, със сигурност под 50%. При сегашните пазарни и политически сили обаче рискът е да се случи обратното. Европа обеща на Тръмп, че ще купува още повече американски стоки; тя забранява руския втечнен природен газ от 2027 г., а доставките от Катар и ОАЕ все още изглеждат несигурни. Ако регионът не внимава, може да се окаже, че разчита на САЩ за повече от 75% от своя втечнен природен газ в не толкова далечно бъдеще" - точно тази част от големия си материал Блас избра да публикува в своя официален профил в LinkendIn. По същество, това е неговото заключение за ситуацията.

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От трън та на глог

Американският втечнен газ помогна на ЕС да се справи с енергийната криза, която стана факт в първата година на руската инвазия в Украйна. Тогава руският диктатор Владимир Путин реши да използва газа като оръжие срещу Стария континент, за да не помага той на Украйна. Отговорът - бързо преориентиране на Европа и ударно намаление на руския газ и петрол, до нива отпреди 70-те години на XX век дори. Обаче силните фигури в Брюксел и енергийни експерти обаче все по-често се питат дали Европа просто замества една зависимост с друга.

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Истинската енергийна сигурност изисква диверсификация - разширяване на вътрешното производство, инвестиции в ядрена енергия и възобновяеми източници и разширяване на гамата от доставчици на втечнен природен газ (LNG). Ако настоящата тенденция продължи, зависимостта на Европа от американския газ може да стане прекомерна - това е категоричното заключение на Блас.

В момента запълняемостта на газовите хранилища в Европа е около 46-47%. Но българското "Чирен" е само на 26% - данните са на Gas Infrastructure Europe (GIE)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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