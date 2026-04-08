Петролната асоциация каза какво прави "Лукойл" и ще има ли таван на цената на горивата

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев България успява да запази производството си на горива и благодарение на работата на рафинерията на „Лукойл" в Бургас. „Подсигурени сме с гориво, имаме необходимото количество горива", увери председателят на Петролната и газова асоциация в студиото на БНТ. Той допълни, че рафинерията работи на добър капацитет, с който да има и износ на гориво, благодарение на което да бъде закупено и следващо количество суров петрол. Бенчев не се ангажира да каже дали рафинерията е работила по-малко от възможното напоследък, но каза, че се е случило тогава, когато трябваше да "изостави" руския петрол заради западните санкции

„Важно е да няма таван на цената на горивата, което би затруднило работата на рафинерията и закупуването на гориво за май месец“, отбеляза той.

Бенчев отбеляза още, че бензиностанциите се проверяват от регулаторите, като има засилени проверки от началото на войната. Проблеми по отношение на ценообразуване не са правени и няма как да бъдат правени, каза още той.

И впоследствие повтори добре познатата си теза, изказвана многократно по телевизионните студиа. „Ако примирието между САЩ и Иран се спазва и бъде основа за прекратяване на огъня, както и ако бъде отворен Ормузкият проток за постоянно, цената на горивата ще се задържи на ниски нива. Цената на горивата няма да се върне на тези нива, които бяха отпреди началото на войната – от 60-65 долара за барел", коментира той, като не стана много ясно дали според него "завинаги" няма да се върне или няма да се върне "сочи".

Бенчев напомни друга своя позиция - че България има една от най-ниската цена на горивата в сравнение с другите държави от Европейския съюз.

"Цените и разликите са доста съществени и като погледнем средната цена на бензина в ЕС, то той е 1.90 евро за литър гориво, като при дизелът разликата също е с 45 цента в полза България. Поддържаме ниската цена на горивото у нас, защото има по-ниска цена на ДДС-то, както и заради това, че се плащат всички разходи навреме", добави Светослав Бенчев.

По думите му очаква се и актуализация на цената на газа в договора с Азербайджан, макар че темата премина през "изкривен" разговор заради водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов - той заговори за "предоговаряне", а всъщност в действащия договор е предвидена актуализация според промяната на цените на петролните деривати. Александруполис е една добра опция за България за снабдяването на страната със синьо гориво, отбеляза Бенчев.

