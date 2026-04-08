От какво зависи мирът в Иран и къде са заложени мините: Говори външният министър Надежда Нейнски

08 април 2026, 8:35 часа
Снимка: БГНЕС
"Дали ще има мир зависи от това Иран да се откаже от желанието си за създаване на ядрена бомба, ядрено оръжие, както и отварянето на Ормузкия проток. Това дава ясните "мини" дали примирието ще бъде устойчиво. Рано е за оптимизъм, нека да бъдем предпазливи", заяви служебният външен министър Надежда Нейнски в студиото на БНТ. Още: "Пряка заплаха за България": Поискаха главата на Нейнски заради "скритата иранска нота"

По думите на служебния външен министър и световните пазари веднага реагираха – падна моментално цената на петрола, като и цената на долара се повиши. "Нещата в света са толкова свързани и престои да видим какво ще се случи през следващите дни", коментира Нейнски.

Тя смята, че преговорите за мир между САЩ и Иран никога не са приключвали. "Разговорите между страните може да не са били преговори, но обмяната на мнения е важна, за да не се стигне до критична точка за сигурността. На този етап ключовият посредник за споразумението между САЩ и Иран са Пакистан", посочи Надежда Нейнски.

Тя добави, че по отношение на войната в Иран ЕС и НАТО не участват, но са чувствителни относно заплахата, която представлява Иран за света.

Как ще се защити България?

Снимка: Getty images

Надежда Нейнски допълни, че защитата на националната сигурност минава през активна, а не през пасивна външна политика. "Всички са за мир, въпросът е какви гаранции може да бъдат получени за мирно решение във войната в Иран и как България може да защити своята национална сигурност. Всички усилията на служебното правителство са да бъдат дадени гаранции за националната сигурност на страната ни, както и това гласът ни да се чува", посочи тя.

Според нея НАТО не е сделка, а солидарност между държавите. "Тази солидарност в рамките на НАТО дава възможност на България да преодолява големи геополитически изпитания. За САЩ този тип говорене, че искат да излязат от Алианса, е, че НАТО е повече вариант какво ще даде Европа и какво ще дадат Щатите", коментира Надежда Нейнски.

Нейнски коментира и иранската нота. "Ние не може своеволно да публикуваме една дипломатическа нота, която е част от нормалния политически диалог между България и Иран. Няма нищо скрито в нотата", смята тя. Това, което се разви от иранската нота, е всяване на напрежение в обществото и страх, каза тя. 

Антон Иванов
