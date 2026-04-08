Британски дронове разрушиха контролиран от Русия мост в Херсонска област (ВИДЕО)

08 април 2026, 3:26 часа
Британски дронове разрушиха контролиран от Русия мост в Херсонска област (ВИДЕО)

Войници от украинските въоръжени сили, използвайки дронове британско производство, атакуваха успешно мост над река Днепър, който руските войски използваха за снабдяване на своите части в окупираната територия на Херсонска област. „Телеграф“ съобщи това , отбелязвайки, че атаката е част от по-широка кампания за унищожаване на ключова руска логистична инфраструктура.

Въпросният мост е играл жизненоважна роля в снабдяването с техника, боеприпаси и личен състав между позициите на руските войски от противоположните страни на река Днепър. Според публикацията, съоръжението е било една от малкото достъпни точки, през които руските сили в този район са били редовно снабдявани. След нападението той е претърпял значителни щети и на практика е загубил способността си да изпълнява функциите си.

В статията се подчертава, че при атаката са използвани безпилотни летателни системи с голям обсег, дарени от Обединеното кралство. Тези системи позволяват унищожаването на цели дълбоко зад вражеските линии, без да е необходим директен контакт на фронтовата линия. Украйна все по-често използва същите тези технологии за удари по критична инфраструктура.

„Телеграф“ отбелязва, че атаките срещу мостове над Днепър са систематични. Реката остава ключова естествена бариера, а контролът върху нейните мостове определя способността на страните да маневрират с войски и доставки. Разрушаването на тези съоръжения затруднява движението на техника и доставките на ресурси, което пряко влияе върху бойната ефективност на руските части. Изданието отбелязва също, че руските войски са принудени да използват алтернативни маршрути, които са по-дълги, по-малко ефективни и по-уязвими за по-нататъшни атаки. Това допълнително натоварва логистиката и намалява скоростта на реакция на промените на бойното поле.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
