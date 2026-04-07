Драстичен спад на сделките с имоти в първите месеци след еврото: Официални данни

Сделките с имоти в България драстично намаляват с двуцифрен процент през първото тримесечие на тази година спрямо същия период година по-рано. Това показват официалните данни на Агенцията по вписванията. По този начин се оправдаха очакванията за забавяне на имотния пазар след силния ръст в броя на сделките в последните месеци преди присъединяването на България към еврозоната от 1 януари тази година.

Общо в страната през първото тримесечие на годината са вписани 38 154 сделки, което е най-ниското ниво за този период от годината от 2020 г. насам. Те са намалели с цели 15,5 на сто спрямо първото тримесечие на 2025 г.

Още: След еврото: Промяна при пазара на жилища в България

Сделките в София и големите градове

В най-големия имотен пазар в страната - София през първото тримесечие са вписани 7529 сделки с имоти, което е намаление с 12,2 на сто спрямо същия период на миналата година. За сравнение, през 2025 г. столицата отчиташе двуцифрени ръстове на сделките във всички тримесечия и броят им достигна най-високото си ниво от 2008 г. насам.

В Пловдив се отчита минимален спад в броя на вписаните сделки с имоти от едва 2 на сто на годишна база. Пазарът в Пловдив като цяло обаче, се отличава с липсата на резки скокове и спадове в активността.

Във Варна понижението в броя на сделките с имоти в началото на годината е доста по-сериозно. В морската столица и района спадът е с 21,5 на сто на годишна база и най-ниско ниво на вписаните сделки от 2019 г. насам.

В Бургас спадът на сделките с имоти през първото тримесечие на годината е с 18 на сто на годишна база, което е най-ниско ниво на вписаните сделки от 2020 г. насам.

Още: Обрат: Ръстът при цените на жилищата в България се забавя

Двуцифрен спад на сделките през първото тримесечие отчитат и другите големи градове Русе и Стара Загора - съответно с 19,4 на сто и 12,3 на сто.

Сделките в курортите

По Черноморието също се отчита спад. Сделките в Несебър, където се изповядват и тези от Слънчев бряг, намаляват с 29,2 на сто, в Балчик спадът е с 33 на сто, а в Каварна достига 9,2 на сто, а в Царево годината е започнала с понижение от 10 на сто.

От развитите имотни пазари ръст има единствено в Разлог, където се вписват сделките с имоти в Банско - с 2,2 на сто на годишна база.

В другите зимни курорти обаче, също има спад – в Самоков, където се вписват сделките с имоти в Боровец, спадът е с 19,1 на сто, в Смолян, където се изповядват сделките в Пампорово, понижението е с 24 на сто, а в Чепеларе е отчетен спад с 6,4 на сто.