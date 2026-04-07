100 млн. евро за превозвачите заради скъпите горива: Засега импулсът за протест е туширан

Над 100 млн. евро пряка и непряка държавна помощ за българския транспортен сектор заради покачващите се цени на горивата, в резултат на войната на САЩ и Израел срещу Иран в Близкия Изток - това засега осигурява служебното правителство на Андрей Гюров. Помощта ще е за следващите 3 месеца, със старт април месец т.е. второто тримесечие на годината. Това стана ясно след среща с представители от сектор "Транспорт" – товарен и превозен, обяви Станимир Михайлов, заместник-министър на финансите, на брифинг в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията. Днес, 7 април, срещата беше втора и домакин беше Корман Исмаилов, служебен министър на транспорта и съобщенията. На брифинга присъства и Ирина Щонова, служебен министър на икономиката и индустрията, както и представители от бранша, уточнява БТА.

В зависимост от развитието на ситуацията служебният кабинет е готов да предвиди и други мерки.

От 100-те млн. евро, най-много ще са пряка държавна помощ, като вече има пратена нотификация до ЕК. Друга част държавата брои от спряното планирано увеличение на тол таксите за превозвачите, което трябваше да влезе в сила от април. Трета част от пакета ще бъдат целеви средства, които утре Министерският съвет се очаква да одобри на заседание. Става въпрос за 18 млн. евро - субсидия за междуселищните автобусни линии.

Отделно са обявените в понеделник 2,5 млн. евро увеличение на подкрепата за компенсиране на училищния транспорт през Министерството на образованието и науката.

Конкретика

Съвместно с Българската агенция за експортно застраховане, на която Министерството на икономиката и индустрията е принципал, са разработени три инструмента. Първият е по линия на обслужване на лизинговите вноски на транспортния сектор, която ще позволи на желаещите да се включат в програмата фирми да плащат до края на 2026 година само лихвите по лизингови договори, без главницата по задълженията. "По данни на БНБ, общият обем на лизинговите сделки за товарни и лекотоварни автомобили възлиза на приблизително 750 млн. евро, като разсрочените плащания до края на годината могат да освободят около 100 млн. евро ресурс за бизнеса", посочи служебният икономически министър Ирина Щонова. Вторият инструмент е програма с цел да осигури достъп на малки и средни компании до банково финансиране, като за целта държавата ще издава гаранции, като участието на бизнеса се очаква да се намали с до 50 процента. Третата програма е към големите компании в транспорта и е свързана със застраховане на оборотните им кредити - ще се предоставя възможност за банково финансиране на малки и средни предприятия с гаранции от държавата, които намаляват изискването за самоучастие от страна на бизнеса от стандартните 30% до около 15%.

Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, благодари на кабинета за предприеманите мерки, но уточни, че извън обхвата на мерките остават туристическите пътувания и превоза на работници. Според нея ресурс може да се осигури чрез пренасочване по линия на оперативни програми. Тя беше категорична, че на този етап не може да се говори за протести.

Ангел Траков, председател на Управителния съвет на Съюза на международните превозвачи, определи днешната среща за продуктивна, но закъсняла, защото по думите му мерките трябва да влязат час по скоро и така да се успокоят тревогите в сектора. Той призова кабинета да вложи всички усилия страната да поучи нотификация от ЕК за осигуряване на пряка помощ за сектора. Според него увеличението на горивата няма да е краткосрочно явление, поради което държавата трябва да е подготвена за подобен сценарий отсега.