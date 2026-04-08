Споразумението с Украйна и какво дава на България: Нейнски обясни

08 април 2026, 8:41 часа 385 прочитания 0 коментара
Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски коментира подписаното от служебното правителство 10-годишно военно споразумение с Украйна. „Това споразумение е готвено от предишни правителства и всички са наясно с тази политическа рамка. Това е нещо като меморандум за намерения. Споразумението с Украйна очертава една политическа рамка, от която не произтичат задължения, а възможности за България“, каза външният министър в студиото на БНТ. Още: България с пълна подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна

Според нея България е закъсняла да подпише военно споразумение с Украйна.

„От това споразумение може да получим много възможности, които ние преценихме, че са в интерес на страната ни. Това споразумение – било за изпращане на оръжие или за военни акции, минава през Народното събрание. Няма никакъв начин всичко това да бъде заобиколено. Споразумението трябваше да предизвика позитивна нагласа, а не да се използва семпло в предизборната кампания“, добави тя.

Припомняме, че служебният премиер Андрей Гюров заяви, че България ще продължим да подкрепя Украйна и ще вървим заедно по пътя към нашето общо бъдеще в Европейския съюз и НАТО. Министър-председателят акцентира върху подписаното споразумение за 10-годишно сътрудничество в отбраната. Той изтъкна, че това е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион. Същевременно е одобрена и националната ни вноска (20 млн. долара) към механизма на НАТО за закупуване на оръжие за Украйна PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера.

Гюров открои и значението на сигурността в региона на Черно море. Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването, посочи Гюров.

Премиерът увери, че България ще бъде партньор на Украйна не само в настоящите тежки времена, но и във възстановяването на страната.

Антон Иванов Отговорен редактор
