ГЕРБ посочи потенциалните си партньори във властта: "Възраждане" е червена линия

"Всеки един който припознава програмата на ГЕРБ и ще работи българите да станат по-богати, да има икономически растеж, икономика с висока добавена стойност, е добре дошъл на масата", заяви водачът на листата на ГЕРБ-СДС в 4-ти МИР Велико Търново проф. Костадин Ангелов в сутрешния блок на бтВ във връзка с преговорите след изборите. Той беше категоричен, че ГЕРБ категорично не биха седнали на една маса с "Възраждане", защото от партиятана Борисов гледат на Запад, а проруската партия на Костадинов - на Изток.

Проф. Ангелов не се нае да коментира Румен Радев и отбеляза, че той все още не се е позиционирал.

ГЕРБ няма да променя данъците

Проф. Костадин Ангелов подчерта, че ГЕРБ няма да променя данъците. "Тези ниски данъци и приетото законодателство и излизането на България от сивия списък са привлекателна среда за инвестиции. Първото са данъците ,второто са енергийни ресурси с ниска цена. Това нещо е благоприятна почва за създаването на икономика с висока добавена стойност, нови работни места, нови постъпления от данъци в българската хазна и увеличаване на БВП и неговото разпределяне в заплати и пенсии", заяви още проф. Ангелов.

Той посочи, че ГЕРБ няма нито едно фантастично написано изречение в своята програма, докато при другите има много обещания, които не почиват на реалности.

Борбата с корупцията

Той коментира и темата за борбата с корупцията. Според него няма да донесе резултат за българското общество, ако тази тема се измества с борба срещу определена политическа формация или твърдения, свързани с нея.

"По време на правителството на Кирил Петков България получи първия жълт картон за неуспешна борба с корупцията, заради липсата на законодателство за прането на пари. Нищо не направиха тогава, след това по времето на правителството на акад. Денков България получи червен картон и влезе в сивия списък. По време на двете правителства финансов министър беше Асен Василев", отчете проф. Ангелов.

Той добави, че благодарение на ГЕРБ в последното правителство са били приети 24 от 25-те закона, необходими за борбата с прането на пари и излизане на България от сивия списък.

Проф. Ангелов призна, че закриване на антикорупционната комисия са искали Двсички политически формации в българското народно събрание.

Според него обаче, когато е трябвало да се съставя антикорупционната комисия, в документа, който е бил представен за формиране на политическо съгласие, е стояло името на Бойко Рашков.