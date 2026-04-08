Искане: Ако дете почине от ваксинопредотвратимо заболяване, родителите да бъдат обвинени в убийство

Въпреки че в България действа задължителен имунизационен календар, много родители заявяват несъгласието си децата им да бъдат ваксинирани. Според лекари това поведение е опасно и трябва да бъде приравнено към убийство, ако дете почине в следствие на ваксинопредотвратимо заболяване.

За това настоя общопрактикуващият лекар д-р Георги Миндов, член на УС на Българския лекарски съюз и член на УС на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

"Въпросът не е в санкциите, а в отговорността, която поемат родителите, когато отказват да ваксинират детето си, а то пострада от ваксинопредотвратимо заболяване", допълни той.

Медикът коментира и задължението на личните лекари да подават информация към РЗИ за родителите, които все още не са поставили задължителните ваксини на децата си.

По-строги санкции към родителите

Според д-р Миндов родителите трябва да имат морална отговорност към здравето на децата си, защото има сериозни рискове.

"Санкциите в случай, че не се поставят задължителните имунизации, са символични и се изразяват в глоба от 50 до 200 лева. Нито има спиране от училище, нито спиране на детски надбавки или социални плащания", заявява той, цитиран от Нова тв.

"Остава обаче въпросът, ако едно дете получи усложнение от ваксинопредотвратимо заболяване, кой ще поеме отговорност за това. Лично за мен, казвам го и като родител, получаването на такова усложнение или смърт, трябва да се приравни с най-тежкото престъпление и това е убийство", коментира още д-р Миндов.

Лекарите вече докладват родителите, непоставили ваксини на децата си

Личните лекари вече подават информация към регионалните здравните инспекции за родителите, които все още не са поставили задължителните ваксини на децата си.

Д-р Миндов беше категоричен, че лекарите нямат задължението да издирват родителите, за да поставят ваксина на децата, а ангажиментът им е просто да осигурят ваксината и да уведомят семейството, че е време тя да бъде поставена.

Общият брой на случаите на морбили в страната вече е 80.

Според медика няма друга защита срещу морбили освен ваксината.

"Проблем са малките деца, под 13-месечна възраст, които не могат да бъдат ваксинирани и които са особено уязвими за заболяването. Втората ваксина се поставя на 12 години и е комбинирана за морбили, паротит и рубеола и може да поставена от общопрактикуващия лекар", допълни той.