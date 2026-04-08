След двуседмичното примирие: Цената на петрола рязко спадна

Цената на суровия петрол рязко спадна след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ, предаде ДПА, цитирани от CNBC. Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март, показва справа от CNBC. Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад. Още: Планът на Пакистан успя: Тръмп обяви двуседмично примирие, Иран отваря Ормузкия проток

Договорът за доставка през май на West Texas Intermediate падна с повече от 16% до 94,47 долара за барел до 20:03 ч. източно време. Международният бенчмарк Brent за доставка през юни загуби повече от 15% до 92,21 долара за барел.

Всъщност, петролът поевтиня дори повече в началото след новината за примирието, но тази тенденция се укроти и "черното злато" навакса леко в електронната неприсъствена сесия, като днешният ден ще покаже накъде вървят нещата. Сега, според данните на живо на CNBC, сортът "Брент" докосва 95 долара за барел - малко под тази стойност е, а американският лек суров петрол вече се търгува за малко над 95 долара за барел:

Износът на петрол през пролива рязко спадна поради атаки на Иран срещу търговски кораби, което предизвика най-голямото прекъсване на доставките на суров петрол в историята.

Около 20% от световните доставки на петрол преминаха през пролива, преди САЩ и Израел да нападнат Иран на 28 февруари. Тесният морски път свързва производителите в Персийския залив със световните пазари.

Цената на суровия петрол, реактивното гориво, дизела и бензина се покачи рязко по време на войната. Главни изпълнителни директори на петролни компании и анализатори предупредиха, че недостигът на гориво ще се разпространи по целия свят, ако протокът не бъде напълно отворен отново.

Каквко договориха САЩ и Иран?

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи тази нощ заяви, че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения".

