Русия шпионира по нов хитър начин: Украйна, САЩ и ЕС с голяма акция заради хакнати рутери

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), ФБР и правоохранителните органи на ЕС разкриха руски мащабен шпионаж срещу граждани на ЕС, САЩ и Украйна, осъществяван чрез "хакнати" Wi-Fi рутери. За операцията съобщи в официалния си канал в Телеграм и лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна.

Според информацията, в резултат на международната кибероперация са разкрити множество факти за "хакване" от страна на руското военно разузнаване на офис и домашни Wi-Fi рутери на украинци и чуждестранни граждани (т.нар. SOHO оборудване). Съгласно разследването, руските специални служби са "улавяли" рутери, които не отговарят на съвременните протоколи за сигурност. След "проникване" в уязвими интернет устройства, хакерите са пренасочвали трафика им през предварително разположена мрежа от DNS сървъри. По този начин въпросните рутери се превръщат в "посредници" в онлайн пространството за събиране на пароли, токени за удостоверяване и друга чувствителна информация, включително имейли, които обикновено са защитени от криптографските протоколи SSL (secure sockets layer) и TLS (transport layer security).

"Врагът планираше да използва получената информация за извършване на кибератаки, информационен саботаж и събиране на разузнавателна информация", уточнява Коваленко.

Руските специални служби са обръщали специално внимание на информацията, обменяна между служители и военнослужещи на държавни органи, подразделения на украинските отбранителни сили и предприятия от отбранително-промишления комплекс.

В резултат на съвместната кибероперация са блокирани над 100 сървъра и са премахнати стотици "заразени" рутери само в Украйна.

