Поредна серия: Куп взривове в Русия след атаки с дронове (ВИДЕО)

Поредна меко казано неспокойна нощ във войната на дронове между Украйна и Русия. В редица руски области имаше визита на далекобойни украински дронове – но какви са последствията на много места, тепърва ще става ясно.
Още: Взривове в пореден голям руски завод за торове след атака с дронове (ВИДЕО)
Най-видимо е какво стана в окупирания от руснаците украински полуостров Крим – там руската армия пое контрол още през 2014 година. За пореден път в Крим е ударено петролното депо във Феодосия – какво точно остава да работи там и работи ли изобщо нещо е основателен въпрос. Според украинския мониторингов канал "Кримски ветер" часове наред не са дошли пожарни, за да гасят:
В окупираната от руската армия част на Луганска област също имаше взривна нощ – и пореден пожар, но няма никаква яснота какво е поразено - по традиция назначеният от руснаците губернатор на областта Леонид Пасечник не обелва и дума:
В Оренбург също е имало атака – има и видеокадри с пламъци, а местният губернатор Евгений Солнцев признава за ракетна атака в официалния си канал в Телеграм, но нищо повече към този момент. Там вече няколко пъти беше удряна местната ТЕЦ:
Explosions and a fire reported in Orenburg during an active missile alert, with blasts heard across the city. #Russia pic.twitter.com/C47XF4lY0v— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2026
Във Владимирска област са чути взривове и е избухнал пожар в района на руско военно поделение – 42754. Става въпрос за поделение, където се складират боеприпаси: снаряди, ракети, дронове. Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев засега не е казал нищо в официалния си канал в Телеграм:
Explosions and a fire are reported at Russian military unit 42754, reportedly near the 1263rd engineering munitions arsenal in Vladimir region. #Russia pic.twitter.com/uWmb77Zdfy— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2026
В Нижнекамск, Татарстан, също беше обявена въздушна тревога, затворени са летищата в този регион. Ръководителят на автономната република Рустам Минниханов също не казва нищо до момента в официалния си канал в Телеграм