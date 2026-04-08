Войната в Украйна:

Поредна серия: Куп взривове в Русия след атаки с дронове (ВИДЕО)

08 април 2026, 7:21 часа 438 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Поредна серия: Куп взривове в Русия след атаки с дронове (ВИДЕО)

Поредна меко казано неспокойна нощ във войната на дронове между Украйна и Русия. В редица руски области имаше визита на далекобойни украински дронове – но какви са последствията на много места, тепърва ще става ясно.

Още: Взривове в пореден голям руски завод за торове след атака с дронове (ВИДЕО)

Най-видимо е какво стана в окупирания от руснаците украински полуостров Крим – там руската армия пое контрол още през 2014 година. За пореден път в Крим е ударено петролното депо във Феодосия – какво точно остава да работи там и работи ли изобщо нещо е основателен въпрос. Според украинския мониторингов канал "Кримски ветер" часове наред не са дошли пожарни, за да гасят:

В окупираната от руската армия част на Луганска област също имаше взривна нощ – и пореден пожар, но няма никаква яснота какво е поразено - по традиция назначеният от руснаците губернатор на областта Леонид Пасечник не обелва и дума:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В Оренбург също е имало атака – има и видеокадри с пламъци, а местният губернатор Евгений Солнцев признава за ракетна атака в официалния си канал в Телеграм, но нищо повече към този момент. Там вече няколко пъти беше удряна местната ТЕЦ:

Във Владимирска област са чути взривове и е избухнал пожар в района на руско военно поделение – 42754. Става въпрос за поделение, където се складират боеприпаси: снаряди, ракети, дронове. Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев засега не е казал нищо в официалния си канал в Телеграм:

В Нижнекамск, Татарстан, също беше обявена въздушна тревога, затворени са летищата в този регион. Ръководителят на автономната република Рустам Минниханов също не казва нищо до момента в официалния си канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Татарстан Крим Луганск Оренбург война Украйна атака с дронове Феодосия Нижнекамск
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес