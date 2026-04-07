Взрив на цените на петрола, газа и торовете. Джобът на Путин се пълни, но Украйна бърка здраво в него

Фактическото затваряне на Ормузкия проток носи на Русия допълнителни приходи от над десет милиарда евро месечно от износа на нефт, газ и торове, сочат преценките на Германско-руската външнотърговска камара. "По този начин Русия е най-големият печеливш от войната в Близкия изток", заяви пред агенция ДПА председателят на камарата Матиас Шеп.

Русия печели от нарасналите цени на суровините на световния пазар, тъй като осъществява своя износ по други трасета. Всичко това може да донесе на страната "неочаквани огромни приходи", каза Шеп.

Още: Битката за Ормузкия проток: Заплахите на Тръмп изстреляха петрола – чака ли ни нов ценови шок?

Цената на нефта расте - Русия печели

Особено голямо е отражението на високите цени на нефта, отбелязват от камарата. Цената на суровия петрол от сорта "Брент" за доставка през юни в началото на седмицата надхвърли 111 долара за барел. Поскъпването е с почти 40 долара в сравнение с нивата преди началото на войната.

Това е от голямо значение за руския бюджет, защото той зависи много от приходите от нефт и газ, отбелязва АРД. В бюджета за момента е заложена цена от 59 долара за барел, като преди войната в Иран Русия дори регистрира дефицит заради по-ниските цени на петрола от тази граница. Но сега, по данни на Bloomberg, руският сорт "Уралс", изнасян от Приморск, е над 116 долара за барел, без транспортните разходи.

Снимка: iStock

Още: Проблеми за Путин: Срив в банките и 65 милиона руснаци в нелегалност

При цена от 100 долара за барел Русия ще получи милиарди извън заложеното в бюджета, прогнозират от Германско-руската външнотърговска камара. Само от нефта и газа в съотествие с актуалните ценови равнища са възможни допълнителни приходи от около 50 милиарда долара годишно.

В това отношение обаче не бива да се забравя - за само 10 дни Украйна подпали 3 руски пристанища с далекобойните си дронове: Приморск, Уст-Луга и Новоросийск. За март износът през първите две е наполовина от нормалния, а от 6 април де факто терминалът "Шехтарис" в Новоросийск не работи изобщо и не е ясно кога ще заработи дори минимално. Reuters вече публикува няколко материала, в които изчисли, че между 20% от потенциала на Русия за рафиниране на суров петрол и 40% от възможността да изнася "черно злато" са били отрязани само в рамките на по-малко от половин месец. А на 5 април четвъртата най-голяма руска рафинерия - тази на "Лукойл" в Нижнегородска област, спря работа през първата седмица на април след успешен украински удар с дронове, присъединявайки се към още няколко такива предприятия, например Афипската рафинерия, както и далеч по-важната КИНЕФ в Ленинградска област, която е втората по големина в Русия - ОЩЕ: Втората най-голяма руска рафинерия КИНЕФ е аут заради украински дронове, ударен е и авиозаводът в Смоленск (ВИДЕО)

Иначе камарата очаква по-големи приходи за Русия и от торовете. Средният сценарий предвижда до 8,9 милиарда евро отгоре.

Износът на суровини финансира и войната в Украйна

От Германско-руската външнотърговска камара изтъкват, че с приходите от суровините Русия финансира и нападателната си война в Украйна. А в Москва вече се надяват на цена от 200 долара за барел. При това положение приходите биха стигнали 350,4 милиарда долара - респективно 247 милиарда повече от заложеното в бюджета.

Още: Петролът отново тръгна нагоре: Кой разклати пазарите и докъде може да стигне новият скок?

Покрай санкциите, наложени на Русия заради войната в Украйна, много държави внасят значително по-малко количество руски суровини, но с много други продължава да се поддържа нормална търговия.

Източник: "Дойче веле"