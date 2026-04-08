Мечките се събудиха, започнаха да нападат села и градове в Родопите

Зимата мина, мечките у нас се събудиха и започнаха своите набези. Особен проблем с тях имат в Родопите.

Доклад на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян сочи, че 10 проверки през месец март на територията на област Смолян са установили щети върху селскостопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид кафява мечка.

Набезите на мечките стават все по-чести - за двата първи месеца от годината януари и февруари общият брой на щетите от мечки в областа също е 10 - калкото само през март.

По две щети са регистрирани в землищата на девинското село Триград и самия град Девин. Три са щетите за месец в боринското село Кожари. Нападение е установено и в град Чепеларе. По една щета е отчетена в селата Планинско Сливка в община Баните, предаде Фокус.

Проверките са установили, че всички щети в посочените землища са нанесени от кафява мечка.

Какво да правите при среща с мечка

Съветите на специалистите какво да се прави при среща с мечка са много, но един от тях е най-важен.

"Каквото и да ви кажа, като видите мечка всичко, което сте прочели, чули или гледали, сте го забравили – най-важното, което трябва да правите, е да не бягате", посъветва гл. ас. Владимир Тодоров, Институт по биоразнообразие и екосистемни екоизследвания на БАН.

Няма точна статистика колко са кафявите мечки в България. Официалните данни от 2023 година на Изпълнителната агенция по околна среда са за 320 – 330 мечки, докато според ежегодното преброяването от горските и ловните стопанства числеността им е над 1200.

ВЛадимир Тодоров смята, че "може би истината е някъде по средата."

Общото мнение и на експерти, и на природолюбители е, че мечките в повечето случаи не са опасни.

"Като цяло нашите мечки не са агресивни, не търсят конфронтация с човека, обикновено бягат", категоричен е гл. ас. Владимир Тодоров.