Ако Северна Македония ни атакува, няма ЕС: Да внимават, че Европа ги наблюдава

08 април 2026, 8:49 часа 662 прочитания 0 коментара
Ако Северна Македония ни атакува, няма ЕС: Да внимават, че Европа ги наблюдава

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски коментира накратко отношенията ни с Република Северна Македония (РСМ). "Колкото по-бързо европейският консенсус се реализира, толкова по-малко ще бъде губено времето на гражданите на Северна Македония, които очакват страната да стане член на ЕС. Атаките, които се случват спрямо български граждани в РСМ, още веднъж показва колко е важно включването на българите в Конституцията на РСМ и прекратяването на езика на омразата", каза тя в студиото на БНТ. Още: Етнически проблем: Мицкоски се оплаква на НАТО и ЕС от опити за дестабилизация на Северна Македония (ВИДЕО)

И заяви още, че не знае дали става въпрос за "хвърчащи листове" в отношенията ни със Северна Македония, а колкото по-бързо македонската държава изпълни европейските искания, толкова по-бързо ще започнат разговори за членство в ЕС.

Припомняме, че правителството на македонският премиер Християн Мицкоски се е оплакало на НАТО и ЕС от опити за дестабилизация на страната от страна на опозицията в югозападната ни съседка, предаде македонската медия "60 степени". Поводът за това е протест на етническите албанци и присъствието на представители на опозицията по време на общественото недоволство. 

Става въпрос за протестното шествие, организирано от група граждани, в израз на недоволство поради неприлагането на Закона за използването на езиците по отношение изпита за юридическа правоспособност.

Участниците искаха изпитът да се проведе и на албаски език, докато Мицкоски смята, че исканията са едно, а конституцията и международните стандарти са нещо съвсем различно. Той казва, че е сформирана комисия, която да намери решение на този въпрос, което ще бъде едновременно конституционно и в съответствие с международните стандарти, предава още македонската медия.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
