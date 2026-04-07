Радар за икономика: Най-важните новини на 7 април 2026 г.

07 април 2026, 23:00 часа 175 прочитания 0 коментара
Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 7 април 2026 г.

Драстичен спад на сделките с имоти в първите месеци след еврото: Официални данни

Сделките с имоти в България драстично намаляват с двуцифрен процент през първото тримесечие на тази година спрямо същия период година по-рано. Това показват официалните данни на Агенцията по вписванията. По този начин се оправдаха очакванията за забавяне на имотния пазар след силния ръст в броя на сделките в последните месеци преди присъединяването на България към еврозоната от 1 януари тази година.

България взе заеми за над 1 млрд. евро само тази година

Новият дълг, поет от страната ни през настоящата 2026 година, вече надхвърли 1 млрд. евро, след като вчера бе проведен успешен аукцион за емитирането на държавни ценни книжа за 150 млн. евро. В рамките на вчерашния аукцион Министерството на финансите е предложило за продажба 10-годишни лихвоносни съкровищни облигации с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто годишно.

След ремонт: Вече работят два от четирите агрегата в ПАВЕЦ "Чаира"

Два от четирите хидроагрегата на ПАВЕЦ "Чаира“ вече работят и това е важно за електроенергийната ни система, тъй като тя служи и като балансираща мощност. Това съобщи служебният министър на енергетиката Трайко Трайков по време на инспекция на функционалността на хидроагрегат 3 на ПАВЕЦ "Чаира“ след завършване на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания.

Еврото и инфлацията: Управителят на БНБ с първи коментар

България е отчела ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото на 1 януари тази година, а обществената подкрепа за общата европейска валута нараства. Ефектът върху инфлацията е в диапазона от 0,3 до 0,4 процентни пункта и е съпоставим с опита на Хърватия. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев в интервю за агенция Ройтерс.

Еврото пое в неочаквана посока – време ли е за превалутиране?

Курсът на еврото спрямо щатския долар отново пое в низходяща посока в началото на седмицата, след като в края на миналата също падна рязко надолу до ниво от 1,15 към американската валута. Като цяло, еврото е на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като главен фактор за тях е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Пламен Иванов, Отговорен редактор
