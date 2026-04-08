"Горивата няма да поевтинеят от днес за утре": Мартин Владимиров обясни защо

Рано е да се прогнозира сериозен спад на горивата. На пазара има доста голям недостиг, няма и достатъчно керосин. Цените няма да се променят от днес за утре. Това коментира енергийният експет Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията в ефира на Нова телевизия.

Цената на суровия петрол рязко спадна след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ. Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март. Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.

Той смята, че цените няма да се променят, докато не видим, че корабите минават през Ормузкия проток. "Защото тази нощ още не е минал нито един кораб. Трафикът през протока трябва да се възстанови, за да има промяна, а ситуацията пред следващите две седмици остава несигурна", поясни експертът. Той беше категоричен, че в България няма дефицит на горива.

Банкерът Левон Хампарцумян заяви от своя страна, че ситуацията все още е несигурна и трудно може да се предскаже какво ще се случи. „Дори и утре всичко да се стабилизира, ще трябва време докато физическите пазари се възстановят“, каза той.

По думите му трябва да използваме това, което имаме като природни ресурси. И напомни, че имаме шистов газ, но не знаем колко, след като бяха забранени проучванията.

Според Стефан Атанасов инфлация има и тя е висока. „Въпросът е колко висока ще е“, смята той.