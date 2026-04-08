Ще се вади ли бухалката: КЗК ревностно брани "Лукойл"

„Това, което се случи с войната в Иран, показва, че България е много уязвима. Работата на държавата е да се готви за криза. Войната в Иран е един стрес тест и показа, че има различни дефицити, които трябва да се затварят", заяви зам.-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред БНТ.

Чолаков уточни още, че няма картел на пазара на горивата. „В търговията на дребно няма как да се получи картел или картелно споразумение между 3700 души. В крайна сметка имаме късмет, че имаме рафинерия в Бургас. Трябва да бъдем по-внимателни в разговорите и да не застрашаваме бъдещето на „Лукойл“, призова той.

Радомир Чолаков, който е бивш депутат на ГЕРБ, допълни, че е хубаво, че България има „Лукойл“. „Опитваме се с по-пестеливи и деликатни действия да подбутваме пазара в една или друга посока. Няма нужда да се вади бухалка в момента“, увери той.

Според него кризата с логистичните вериги можеше да доведе до криза с доставките на лекарства у нас.

Картели или не?

От думите на Чолаков стана ясно, че КЗК проверява и за нелоялни търговски практики, както и да не се задържа изкуствена стока – в случая бензин и горива.

Той допълни, че не може да се говори за съглашателство и между големите търговски вериги. „Не може да се говори за картел и между големите търговски вериги“, смята Радомир Чолаков.

И посочи, че като най-проблематична се оказва цената на млечните продукти. "Като не искаме да произвеждаме, а искаме да ядем вносна стока, ще плащаме високи цени. Тази криза, която ни тресе в последния месец, показва колко сме уязвими", добави още Радомир Чолаков.

