Петролът свършва: Сърбия ще моли САЩ за изключение от санкциите

Следващата седмица ще е решаваща за съдбата на рафинерията в Панчево - единствената в Сърбия, заяви президентът на страната Александър Вучич. "Мисля, че рафинерията може да издържи с петрол от резерва, който продадохме на НИС, до 23-ти, най-късно до 24 ноември", каза той пред националната телевизия РТС, цитирана от БНР. Доставките на суров петрол за рафинерията бяха прекъснати миналия месец заради санкциите на САЩ срещу руската компания "Газпром Нефт".

Тя притежава почти 45 процента, а заедно с "Газпром" - 56% от сръбския оператор на рафинерията НИС.

Още: Сръбски "подкуп" за Тръмп: Белград даде на зет му бизнес за 500 млн. долара

Планът на сръбския президент

Вучич изложи снощи свой план, който е заедно с руската страна да помоли Вашингтон за временно изключение от санкциите.

"Преди изтичането на този срок трябва да вземем решение за статута на рафинерията. Очаквам в понеделник или във вторник, заедно с руснаците и още някой, когото руската страна ще намери, да отправим писмо до американската администрация и да почакаме от нея да разберем дали е съгласна с някакъв период от месец-два-три за изключение от санкциите, докато решим въпроса за управлението. И ако се наложи, по-късно и въпроса за собствеността на предприятието. Това тепърва ще разберем. Борим се за нашата компания и за нашата страна", каза сръбският президент.

"Всичко е едно голямо мъчение": Вучич за санкциите срещу НИС