По-висок ДДС и още данъци в Русия: Следваща крачка, за да има пари за войната на Путин

От 1 януари, 2026 година: 22% ДДС в Русия, вместо досегашните 20%, по-голяма данъчна тежест за руския бизнес и нов данък - "технологичен", върху вносната електроника - всичко това одобри на второ четене Думата (долната камара на руския парламент), предаде "Комерсант".

Още: По-високи данъци и акцизи, огромни разходи за отбрана: Внесоха проектобюджета на Русия

Все пак ДДС няма да е 22% за всичко - има списък със стоки, които ще бъдат облагани с 10 на сто данък добавена стойност. Става въпрос за:

Основни хранителни продукти

Лекарства и медицински изделия

Детски стоки

Периодични издания и книги

Разплодни животни

Само че млечни продукти, в които има заместители, няма да влизат в списъка с облекчен ДДС.

Още: Банкерът на Путин му се оплака: Много скромен ни е растежът

И още - компании, работещи по концесионни споразумения на опростената данъчна система (ОДС) в сектора на комуналните услуги в малки градове (с по-малко от 100 000 жители), ще бъдат облагани с намалени ставки на ДДС от 5% и 7% за съоръжения за отопление, водоснабдяване и канализация. По този начин, считано от 2026 г., предприятията с приходи от 20 милиона рубли или повече ще бъдат задължени да плащат ДДС; считано от 2027 г. - тези с приходи от 15 милиона рубли или повече; и от 2028 г. - тези с приходи от 10 милиона рубли или повече. Освобождаване от ДДС се прилага за организации, които са загубили статута си на регионални оператори за управление на твърди битови отпадъци, но продължават да изпълняват функциите си, както и за продажбата на напитки, съдържащи захар, от обществени организации за хора с увреждания.

Към законопроекта за второ четене беше добавен и "технологичен налог" за продавачите на електроника (на първия етап лаптопи, смартфони и осветителни тела). Планира се набраните средства да бъдат използвани за подкрепа и по-нататъшно развитие на тази индустрия. Това може да доведе до по-високи цени на електрониката в Русия.

Третото четене на законопроекта е насрочено за 20 ноември. След одобрение от Съвета на федерацията (горната камара на руския парламент) и подпис от Владимир Путин, законът ще влезе в сила.

Още: Вземаме парите на умрелите: В Русия мислят върху нов източник на средства за бюджета

Източник: "Комерсант"