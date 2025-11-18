Първи рокади на Спецов: Освободен е председателят на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас"

Новоназначеният от властта особен управител на "Лукойл" в България Румен Спецов извърши първата си кадрова промяна. С решение в сряда бившият шеф на НАП освободи Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас". По този начин Меняхин вече не е овластен и да представлява рафинерията, а тази роля остава единствено за Спецов. Самият Меняхин остава само член на управителния съвет на дружеството.

"От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на овластяването, г-н Маняхин няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да представлява дружеството", пише в решението с дата 17 ноември, понеделник.

Кой е той?

Евгени Маняхин, който е швейцарски гражданин, стана председател на управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас" през 2023 година. Това стана след приемането на пакет санкции на ЕС срещу Русия, които забраняват на руски граждани да заемат ръководни постове на стратегически обекти в страни от общността. Тогава бившият шеф на компанията Илшат Шарафутдинов бе преназначен като оперативен мениджър.

Спецов, който до понеделник бе директор на Националната агенция за приходите, официално пое контрол върху четирите дружества на "Лукойл" в България в понеделник. Той вече е посочен като официален представител на тях в Търговския регистър, което според последните законодателни промени означава, че вече "упражнява в пълен обем правото на глас на акционерите, съдружниците и едноличния собственик на капитала".

В това си качество според последните законодателни промени той може да прави промени в органите за управление на четирите дружества на "Лукойл".

Какво предстои?

Освобождаването на Меняхин засега е единствената кадрова промяна, която Спецов е направил в управлението на четирите дружества, които вече контролира. Той разпространи първа позиция от името на "Лукойл", с която обяви: "Аз не отговарям за този избор", но обеща да няма прекъсване на доставките на горива и да има "абсолютно спазване" на американските санкции.

Иначе в понеделник правителството назначи Христо Марков за нов шеф на приходната агенция.