Първият в Европа: Гърция ще прави 157 км газопровод за високо налягане

Гърция ще прави 157 км газопровод за природен газ под високо налягане, съобщи гръцкото издание Kathimerini. За целта заместник-министърът на националната икономика и финансите Никос Папатанасис е приел решение за безвъзмездната финансова помощ и включи проекта в програмата „Околна среда и изменение на климата“ на НСРР 2021-2027, с обща стойност 188 341 603,94 евро и общи държавни разходи от 84 311 895 евро.

Целта на газопровода е да стигне до Западна Македония. Той започва от село Трикала в областта Иматия и завършва северно от Птолемаида.

Първият в Гърция, но и първият в Европа

Новият газопровод в Западна Македония е един от важните проекти, включени в Националната програма за развитие на системата за природен газ 2023-2032 г., тъй като ще бъде първият газопровод за пренос на природен газ с високо налягане в Гърция.

Той ще е сред първите в Европа – проектиран да работи и транспортира до 100% „готов за водород“.

Припомняме, че през март правителство на Гърция прие интереса на американския енергиен гигант Chevron към проучване на находища на въглеводороди в офшорните зони Южен Крит I и Южен Крит II. Chevron e втората по големина частна компания в света във въглеводородния сектор, наскоро изрази интерес към проучване на офшорната зона югозападно от Пелопонес и западно от Крит. Разширяването на наличните проучвателни участъци увеличава шансовете за идентифициране на „комерсиално експлоатирани“ въглеводородни находища, добави министерството в своето изявление. ОЩЕ: Американски енергиен гигант даде вот на доверие на Гърция