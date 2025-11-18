Спорт:

Новият бюджет тегли ножа на икономиката: Финансист за заплатите в държавния и частния сектор

18 ноември 2025, 13:14 часа 255 прочитания 0 коментара
Новият бюджет тегли ножа на икономиката: Финансист за заплатите в държавния и частния сектор

Средната заплата в държавният сектор изпреварва тази в частния - 2662 срещу 2511 лева, като за последната година най-бързо растат доходите в сектор "Административни и спомагателни дейности" - със 17.5 процента. Това споделя в свой пост във Фейсбук икономистът и бивш съпредседател на Зелено движение Владислав Панев. Той допълва, че върху заплатите в държавната администрация не се удържат осигуровки, а само данък общ доход или при нетните суми разликата става още по-голяма.

"Товарим компаниите като магарета"

"Това се случва при трайно свиващо се производство и износ. А те надали ще започнат да растат бурно ако продължаваме да товарим компаниите като магарета. С още данъци и осигуровки. Както се казва във вица, тъкмо ще ги научим да не ядат и те ще вземат да умрат", посочва Панев.

Още: Съдът на ЕС отмени новите правила за минималната заплата

"Горе долу такава е логиката на управляващите с "единствения им възможен бюджет". Да вземат да се стегнат малко през следващите седмици и да си помислят пак искат ли да останат в историята като теглили ножа на икономиката. Но по-скоро ги интересува да има повече мазнинка през следващата година, че не е ясно още колко ще са на власт", обяснява икономистът.

Според данните на НСИ през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 14,2%, а в частния сектор - с 11,3%.

Заплатите отиват надолу заради бюджет 2026: Сметките на БСК

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Заплати данъци средна заплата Владислав Панев Бюджет 2026
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес