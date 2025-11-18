Новият бюджет тегли ножа на икономиката: Финансист за заплатите в държавния и частния сектор

Средната заплата в държавният сектор изпреварва тази в частния - 2662 срещу 2511 лева, като за последната година най-бързо растат доходите в сектор "Административни и спомагателни дейности" - със 17.5 процента. Това споделя в свой пост във Фейсбук икономистът и бивш съпредседател на Зелено движение Владислав Панев. Той допълва, че върху заплатите в държавната администрация не се удържат осигуровки, а само данък общ доход или при нетните суми разликата става още по-голяма.

"Товарим компаниите като магарета"

"Това се случва при трайно свиващо се производство и износ. А те надали ще започнат да растат бурно ако продължаваме да товарим компаниите като магарета. С още данъци и осигуровки. Както се казва във вица, тъкмо ще ги научим да не ядат и те ще вземат да умрат", посочва Панев.

"Горе долу такава е логиката на управляващите с "единствения им възможен бюджет". Да вземат да се стегнат малко през следващите седмици и да си помислят пак искат ли да останат в историята като теглили ножа на икономиката. Но по-скоро ги интересува да има повече мазнинка през следващата година, че не е ясно още колко ще са на власт", обяснява икономистът.

Според данните на НСИ през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 14,2%, а в частния сектор - с 11,3%.

