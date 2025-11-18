Руснаците продължават с бясно темпо да изпускат авиобомби на собствена земя и през 2025 г.

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA установи, че от началото на 2025 г. руски бомбардировачи са хвърлили най-малко 130 въздушни бомби над региони на самата Руската федерация и над окупираните от Москва територии на Украйна. Числото е факт, след като поредна 500-килограмова бомба ФАБ-500 е пропуснала целта си и е паднала в окупираното населено място Дебалцево, част от т.нар. Донецка народна република (незаконно окупираната Донецка област на Украйна).

ASTRA установява, че няма ранени. Медията, която поддържа статистиката за падналите на руска земя въздушни бомби от доста време насам, вече има информация за най-малко 123 ФАБ и 7 UMBP, нацелили тези територии.

Освен това има данни и за три ракети, хвърлени от руски самолети върху региони на Руската федерация и окупирани територии на Украйна от началото на 2025 г.

Още: Въздушната мощ на Русия расте, Северна Корея намалява доставките на снаряди за армията на Путин: Данни (ОБЗОР - ВИДЕО)

През 2024 г. най-малко 165 ФАБ са паднали върху тези територии, отчита каналът.

Ефект или дефект?

Руската армия започна да оборудва съветските бомби ФАБ със системи UMPK, за да противодейства на украинската противовъздушна отбрана. След тази модернизация - т.е. оборудванео с крила и сателитно насочване - руснаците вече могат да изстрелват бомби директно от своя територия.

Въпреки това, поради несъвършенства в системата, бомбите невинаги достигат целите си и падат на руска земя. Руските власти се опитват да прикрият такива инциденти, а когато сред ранените от руските бомби има цивилни, те съобщават, че причината са атаките на украинските въоръжени сили, пише ASTRA.

Още: Естония предупреди: Намерихме 250-килограмова авиобомба на границата с Русия