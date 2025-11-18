Студио Actualno:

Икономистът Агоп Каспарян: Инфлацията ще продължи в подобни темпове, ще има още по-сериозен недостиг на кадри

Инфлацията за октомври е 0,9%, а годишната – 5,3 на сто, показват последните данни на Националния статистически институт. Тя "ще продължи да се движи в подобни темпове", защото в държавния сектор се "наливат" значителни средства, прогнозира икономистът Агоп Каспарян. В интервю за Nova News на 18 ноември той каза, че увеличението на заплатите в публичната администрация и растящите държавни разходи допълнително увеличават паричната маса, а където има повече пари – следва инфлация.

"Не виждам нищо тревожно за инфлацията, освен че сме почти 2% над допустимата стойност. Но тъй като вече официално сме приели еврото, не мисля, че е чак такъв проблем", коментира все пак той. 

Бюджет с послание не за стабилност, а обратното

Икономистът коментира и остро критикувания проектобюджет 2026, който, по думите му, трябваше да бъде "еталонен", бюджет "като по учебник", тъй като е първият в еврозоната. "Това беше шанс България да даде ясен сигнал към международните инвеститори – стабилност, предвидимост и дисциплина. Вместо това бюджетът разочарова и изпраща обратното послание", смята Каспарян.

Според него повишаването на данъците върху бизнеса е силен негативен знак към всички инвеститори, а "липсата на предвидимост е една от основните причини за отлива на чужди инвестиции, който вече наблюдаваме от поне две години". В такава среда дългосрочни инвестиции трудно се реализират, а на българския бизнес му остава да оцелява, добавя Каспарян във Facebook. Думите му са във връзка със заложения двоен ръст на данък "дивидент" - от 5 на 10%.

Отлив на хора от бизнеса към държавата

"България вече е изправена пред убийствен демографски проблем, който директно удря пазара на труда. За първи път възнагражденията в държавния сектор са по-високи от тези в частния (средните). Това ще предизвика отлив на хора от бизнеса към държавата и още по-сериозен недостиг на кадри в частния сектор", прогнозира икономистът.

"Държавата трябва ясно да осъзнае, че бизнесът е двигателят на икономиката – и трябва да му се даде свобода да работи", смята той.

