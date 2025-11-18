Шон Пен участва в украински филм само срещу 1 долар

Американският актьор и режисьор Шон Пен участва в украинския филм "Войната през очите на животните", като за участието си е взел само 1 долар хонорар. Шон Пен няма право да работи безплатно, според правилата на Гилдията на американските киноактьори, затова той е определил хонорара си на 1 долар. Това е още един начин актьорът да подкрепи каузата на Украйна, заяви продуцентът на филма Олег Кохан в интервю за "Суспилне".

"За мен това решение беше потвърждение, че той е много силен посланик, а също и че нашето кино и тази тема достигат до международната публика", отбеляза Кохан.

"Войната през очите на животните" се състои от седем кратки истории, по които са работили различни режисьори. Сюжетът разказва истински истории за спасяването на животни по време на войната. Шон Пен играе в една от историите, влизайки в ролята на продуцент, който случайно става очевидец на началото на войната.

Световната премиера на филма се състоя на Tribeca Film Festival в Ню Йорк през юни тази година, а украинската - на 4 октомври, в Световния ден на животните.

Припомняме, че Шон Пен е посещавал Украйна няколко пъти от началото на войната. Той е и създател на филма "Суперсила", посветен на Украйна. Актьорът е посещавал украинските военни в Донбас, а през ноември 2022 г. дори предаде на украинския президент Володимир Зеленски своята статуетка "Оскар" с молба да му я върне обратно, когато Украйна спечели.

