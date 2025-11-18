"Тишината на институциите е по-страшна"

Случаят с бруталното насилие срещу кучето Мая, което бе прегазено в столичен квартал, предизвика огромно възмущение в цялата страна, като многобройни граждани излязоха на протести в София и Варна през уикенда. В тях се включиха и известни личности, сред които бе актрисата Анна Кошко, за чийто емоционален призив ви споделихме по-рано. Диана Димитрова също се присъедини към хората, които на 15 ноември се събраха пред Съдебната палата в София.

Снимка: Diana Dimitrova/Facebook

Още: "Наистина ни боли": Протест в София и Варна след жестокостта към кучето Мая (ВИДЕО)

"Важно е да няма мълчание. Мълчанието означава съгласие, а аз не мога да се съглася с насилието, с безнаказаността и с това как всичко тук бавно се разпада пред очите ни. Но днес не мълчахме. Днес бяхме там за Мая. За всеки човек, който някога е останал сам срещу насилието и после срещу още по-страшната тишина на институциите. В такива моменти се вижда нещо важно, че дори малък брой хора могат да бъдат сила, ако не мълчат. Ако говорят. Ако стоят един до друг", пише актрисата към пост във Facebook.

Снимка: Diana Dimitrova/Facebook

Припомняме, че след случаите с жестоките убийства на животни Перник, Димитрова отново изрази позицията по темата за насилието на животни. Самата тя тогава разказа ужасяваща история от миналото си, когато нейната котка е станала жертва на агресия без извършителите да бъдат осъдени за нараняването на животното.

Още: "Ужасен разпад на съвестта. Какво общество сме?"

Неизбежната справедливост

Диана Димитрова е категорично се противопоставя на несправедливостта и отказва да се примири с липсата на адекватни наказания. "Когато мълчим, злото печели. Страната ни има нужда от твърда и последователна справедливост - за животните, за децата, за жените, за изоставените възрастни хора. Леките глоби и нелепите присъди само насърчават убийствата. В паралелна вселена бих мечтала за закони като Крумовите - безкомпромисни, строги и ясни, където злото се среща с неизбежна справедливост".