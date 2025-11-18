Войната в Украйна:

Кристалина Георгиева: Световната икономика е в мъгла

18 ноември 2025, 17:25 часа 165 прочитания 0 коментара
Кристалина Георгиева: Световната икономика е в мъгла

Перспективите пред световната икономика остават вяли и обвити в несигурност. А мъглата едва ли ще се разсее. Това е новата икономическа реалност, пред която се изправят политиците, предприятията и потребителите: дълбоко несигурни времена, пише управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в своя статия, публикувана в The World Ahead 2026, годишното издание на списание The Economist.

"Световната икономика се оказа по-устойчива, отколкото мнозина се опасяваха. Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия. Бизнесът се адаптира към търговските смущения. Извършени в миналото реформи, особено в нововъзникващите пазари, помогнаха на страните да се справят в бързо променящата се среда", се посочва в статията.

Но докато пазарните показатели за волатилност и бизнес анкетите предполагат, че инвеститорите и компаниите са относително спокойни относно икономическите перспективи, общото ниво на политическа несигурност е рекордно високо", подчертава Георгиева.

Още: "Като хвърляте пари, натискът е върху цените. А България има обеца на ухото от 90-е": И Кристалина Георгиева удари бюджета

Причините за мъглата

Какво стои зад тази липса на яснота? На първо място, новият глобален търговски режим е далеч от установяване. Преговорите между САЩ и техните търговски партньори продължават, а други държави създават нови съюзи. В същото време вътрешните дисбаланси, които в крайна сметка движат търговските баланси, остават упорито устойчиви.

И все пак причините за несигурността са много по-дълбоки. Геополитическите съюзи се разпадат, а военните конфликти се проточват. Социални вълнения избухват на много места по света, тъй като хората настояват за по-добри възможности и по-голяма отчетност. Комбинацията от нисък растеж и висок публичен дълг поражда въпроси относно фискалната устойчивост - и ограничава способността на правителствата да отговорят на нарастващите социални очаквания на фона на увеличаващ се натиск за разходи, свързани с всичко - от демографските тенденции до нуждите на отбраната. Глобалната финансова система претърпява значителни промени под привидно спокойната повърхност, включително чрез появата на нови форми на финансиране като стейбълкойните и разрастването на небанковите финансови институции. Всичко това се случва на фона на застаряващо население в много страни, нарастващи екологични щети и бърз технологичен напредък.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Това е обезкуражаваща картина, но поне бъдещите й очертания са ясни. В развитите икономики растежът ще бъде все по-ограничен от комбинацията от демографски фактори и по-строги имиграционни политики, което ще постави държавните финанси под още по-голям натиск. Изкуственият интелект ще се внедрява дълбоко в икономиката, което ще предизвиква сътресения на пазара на труда, но потенциално ще увеличава производителността. Тъй като цените на акциите на големите технологични компании отразяват тези очаквания, това дали и колко бързо изкуственият интелект ще донесе предвидените печалби в производителността може да има последици за финансовата стабилност.

Още: За какво ще ни помогне еврото и за какво да внимаваме: Отговорите от Кристалина Георгиева

Предвид намаляващото общо поле за глобални споразумения, повече енергия ще бъде насочена към двустранни и регионални търговски сделки. Ако последните вълнения по света са някакъв показател, доверието в институциите и техните лидери е ерозирало, а възстановяването му изисква решителни усилия.

Трудно е да се предвиди как ще си взаимодействат тези сили. Но вече е ясно, че политическите решения, които страните вземат днес, ще определят окончателния облик на зараждащия се икономически пейзаж.

Първо, държавите трябва да укрепят основите. Това означава намаляване на дълга и възстановяване на фискалното пространство, за да могат да реагират на следващия шок. В повечето случаи бюджетната консолидация трябва да бъде постепенна, с фокус върху подкрепата за растежа и защитата на приоритетните разходи. Централните банки трябва внимателно да калибрират паричната политика, за да балансират рисковете за ценовата стабилност и растежа. Опазването на институциите е ключово за укрепване на макроикономическата и финансовата стабилност - и за поддържане на обществената подкрепа.

Второ, страните трябва да намалят прекомерните външни дисбаланси, започвайки у дома, чрез вътрешни макроикономически корекции. Държавите, в които спестяванията са прекомерно високи, трябва да предприемат стъпки за стимулиране на вътрешното търсене; на други места, ребалансирането може да изисква фискална консолидация.

Трето, държавите трябва трайно да повишат растежа. Реформите, които насърчават предприемачеството и иновациите, са от съществено значение за повишаване на производителността и за отключване на потенциала на нови технологии като изкуствения интелект. Страните трябва да работят за поддържане на търговията като двигател на растежа.

Макар пътят напред да е мъглив, можем да си представим сценарий, при който глобалната икономика се ускорява. Подтикната от изкуствения интелект, производителността нараства; конфликтите приключват; възниква ново търговско равновесие; и финансовата стабилност се запазва. С умни политики, които стабилизират световната икономика и създават възможности за хората по целия свят, можем да намерим път напред въпреки мъглата на несигурността, заключва управляващият директор на МВФ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Кристалина Георгиева Световна икономика МВФ Международен валутен фонд
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес