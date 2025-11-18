Без яснота за заплатите: Бюджетът на НЗОК мина през комисии

Парламентарните комисии по здравеопазване и бюджет и финанси одобриха на първо четене рамката на бюджета на НЗОК за 2026 г., който възлиза на 5.5 млрд. евро. Въпреки това управляващите отново не дадоха яснота как ще бъдат разпределени целевите средства за увеличение на заплатите на лекарите и медицинските сестри, включително държавния трансфер от 260 млн. евро.

Частни болници и работодателски организации остро разкритикуваха подхода. Представители на болниците припомниха, че цените на клиничните пътеки не са актуализирани от 3 години и че „здравеопазването не е на бюджетна издръжка“, като предупредиха, че без промяна в заплащането на дейност системата не може да осигури обещаните възнаграждения. Още: Бивш министър даде рецепта за проблемите в здравеопазването

Дебатът

Млади лекари и инициатива "Бъдеще в България" поискаха конкретни механизми и гаранции за разпределението на средствата. Студентката Василена Димитрова заяви: "Как ще се разпределя тези пари точно, как ще бъдат санкционирани хората, които не изпълняват тези минимални средства? Отговори на тези въпроси не получихме... ако не получим конкретен отговор, ще излезем на протест". Д-р Калина Божилова също не получи отговор на въпроси за контрола и санкциите.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов увери, че средствата са целеви и ще бъдат използвани „само и единствено за възнаграждения“, но не даде детайли за механизма. Той обеща корекции между първо и второ четене, които да гарантират това.

Синдикати и експерти предупредиха, че бюджетът не решава ключови проблеми – недостиг на персонал, растящи разходи, липса на контрол и дисбаланс между болнична и извънболнична помощ. От КТ "Подкрепа" заявиха, че „не виждаме механизма за прилагането“ на минималните заплати, а БСК подчерта, че обещаните възнаграждения „няма да стигнат до хората“.

Депутати от опозицията посочиха, че болничната помощ отново получава двойно по-висок ръст от извънболничната, а заложените механизми крият риск средствата да не достигнат до персонала. Поставени бяха и въпроси дали държавният трансфер е еднократен и каква сигурност дава на системата. Още: НЗОК се източва: Управителят на Касата се закани да запуши дупките

Въпреки широкото недоволство, рамката на бюджета беше приета, а секторът продължава да очаква конкретни решения за разпределението на средствата и гаранциите за заплатите.