Ресторантьори ще съдят Столична община заради новите цени на зоните за паркиране

Ще бъдат предприети необходимите съдебни действия срещу Столична община заради реорганизацията и повишаването на цените на синята и зелената зона в София. Това се заканиха от Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията (СЗБ) в своя позиция. Двете организации изразяват категорично несъгласие с промените и призовават те да бъдат преразгледани, тъй като са "не само оскъпяване на услугата за гражданите, но и саботаж срещу бизнеса“.

Промените противоречат на Закона за въвеждането на еврото

Браншовите организации смятат, че промените противоречат на Закона за въвеждането на еврото в Република България, където е записано, че приемането на еврото не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен ако това не е обосновано от обективни икономически фактори.

В позицията се посочва, че се вдигат цените не само на почасовото паркиране, но и на служебните абонаменти на живущите в центъра, както и на цените за премахването на скоба и при принудително преместване.

"Увеличава се обхватът на зоните, като на много места това се случи дори без обществено обсъждане. В момент на изключително трудни за бизнеса времена това е поредна тежест, която понасяме“, се казва още в позицията.

Столичният общински съвет реши през миналата седмица да увеличи цените на паркирането в София и да разшири обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 година.

Цените за почасово паркиране в синя зона ще бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетните стикери за живущи също ще поскъпнат – 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона, като за втори автомобил таксите ще бъдат съответно 300 евро и 200 евро.