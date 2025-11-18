Войната в Украйна:

Владимир Чуков: Резолюцията на ООН е крачка към мир в Близкия изток

18 ноември 2025, 19:01 часа 228 прочитания 0 коментара
Владимир Чуков: Резолюцията на ООН е крачка към мир в Близкия изток

Приетата резолюция на Съвета за сигурност на ООН и идеята за създаване на международен Борд на мира, ръководен от президента на САЩ Доналд Тръмп е силно позитивна крачка към уреждане на конфликта в Близкия изток. Това каза в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV арабистът и експерт по Близкия изток Владимир Чуков. Арабистът коментира, че това е вторият етап от мирната декларация, подписана на 10 октомври в Шарм ел-Шейх.

По думите на Чуков отказът на „Хамас“ да подкрепи резолюцията показва, че организацията не желае да се разоръжи. Той смята, че  ислямистката организация не е очаквала, че процесът ще тръгне в тази посока. „В бъдещата Палестинска държава те няма да имат никаква роля“, коментира експертът.

Още: Съветът за сигурност на ООН подкрепи плана на Доналд Тръмп за Газа

Чуков подчерта, че в Израел има вътрешнополитическо напрежение заради текста в резолюцията, който ясно предвижда създаването на Палестинска държава. Също, че крайнодесните министри в кабинета се противопоставят на документа, докато премиерът Бенямин Нетаняху балансира между различните позиции.

Въпреки публичните му изявления срещу палестинска държава, официалният офис на премиера е излязъл с декларация в подкрепа на резолюцията, отбеляза Чуков. „Това е посредник, на който Израел няма как да откаже. Те са зависими от САЩ“, отбеляза Чуков.

Още: "Хамас" не приема резолюцията на ООН за прекратяване на огъня в Газа

Той посочи и по-широк геополитически ефект – от отношенията между Израел и Турция до процесите в Сирия и възможното укрепване на американското присъствие там. Според него администрацията на Тръмп диктува правилата, включително в преговорите със Саудитска Арабия, където се обсъжда продажба на изтребители F-35.

Чуков смята, че една от основните цели на включването на думата „държава“ в резолюцията е да се избегне руско вето. Той припомни, че Москва някога е била водещ фактор в мирния процес, но днес ролята ѝ е минимална. По думите му настоящото поколение арабски лидери, формирано през Студената война, постепенно се оттегля, което отваря пространство за нови подходи.

Още: Проф. Владимир Чуков: Има светлина в тунела, „Хамас“ трябва да си отидат

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Близък изток Хамас Владимир Чуков проф. Владимир Чуков война Израел мирен план Газа
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес