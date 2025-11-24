Студио Actualno:

Последен ден: Изтича срокът за промени в проектобюджета на ДОО

До края на днешния ден изтича срокът за внасяне на предложения от страна на депутатите между първо и второ четене на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Към момента няма внесени промени от парламентарните групи на управляващата коалиция и от ДПС-Ново начало, предаде БНР. 

Какво предлагат депутати?

Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" предлага увеличаване на средствата за персонал в НОИ, така че възнаграждения на заетите там да бъдат увеличени с 10 процента, а не с предлаганите до 5 на сто.

Депутати от същата парламентарна група предлагат през следващата година да се замрази минималния осигурителен доход за животновъди, производители на плодове, зеленчуци и тютюн, а за Великден и Коледа да се определи допълнително възнаграждение за всички пенсионери от 392 евро. 

Депутати от "Възраждане" предлагат през следващата година да не се събират осигурителни вноски за допълнителното задължително осигуряване в частните фондове, както и бизнесът да плаща само първия ден от болничните, а от втория обезщетението да се поема от НОИ.

